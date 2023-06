Samsung annuncia ufficialmente l’ampliamento di un’importante funzionalità per i suoi wearable: stiamo parlando della funzione Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN), che sarà disponibile nelle prossime settimane per un totale di 13 mercati attraverso l’app Samsung Health Monitor. Vediamo quando arriverà, come funzionerà e su quali smartwatch sarà disponibile.

Samsung Health Monitor sta per accogliere la funzione IHRN

Come probabilmente saprete, Samsung Health Monitor è disponibile in tanti mercati (Italia compresa) ed è un’app separata dalla “classica” Samsung Health: in più, rispetto a quest’ultima, offre il monitoraggio della pressione sanguigna ed ecocardiogramma (ECG) sui Galaxy Watch compatibili. A partire da quest’estate l’applicazione si arricchirà con la funzione IHRN, in grado di rilevare i ritmi cardiaci irregolari che indicano fibrillazione atriale. Gli utenti potranno dunque comprendere meglio la propria salute cardiaca.

La novità è stata approvata dalla FDA il mese scorso, e più di recente dalla Korean Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), ma gli utenti italiani potrebbero dover attendere di più. Nel comunicato ufficiale di oggi, Samsung cita infatti un totale di 13 mercati, con una lista che comprende Argentina, Azerbaijan, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Georgia, Guatemala, Hong Kong, Indonesia, Panama, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Corea del Sud.

Oltre al tracciamento ECG su richiesta, la funzione IHRN verifica in background la presenza di ritmi cardiaci irregolari ed eventualmente avvisa l’utente della potenziale fibrillazione atriale. “Le malattie cardiovascolari rimangono una delle principali cause di morte in tutto il mondo, e noi ci impegniamo a consentire ai nostri utenti di rimanere informati sulla loro salute cardiaca fornendo strumenti di monitoraggio, tra cui la misurazione della pressione sanguigna e la notifica del ritmo cardiaco irregolare“, ha dichiarato Hon Pak, Vice President and Head of Digital Health Team presso la sezione MX Business di Samsung Electronics. “Stiamo esplorando costantemente nuovi modi per aiutare gli utenti Galaxy Watch a ottenere facilmente informazioni più approfondite sulla loro salute, giorno e notte“.

La funzione Irregular Heart Rhythm Notification debutterà su Samsung Galaxy Watch6 e Samsung Galaxy Watch6 Pro, che saranno presentati probabilmente il prossimo mese durante il Galaxy Unpacked insieme ai prossimi pieghevoli e alla nuova generazione di tablet. Samsung annuncia che sarà disponibile anche sui vecchi modelli tramite l’update alla One UI 5 Watch: più precisamente su Samsung Galaxy Watch4, Galaxy Watch4 Classic, Galaxy Watch5 e Galaxy Watch5 Pro. Vi terremo aggiornati riguardo l’arrivo della funzionalità in Italia.

