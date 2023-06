Se state cercando un nuovo smartphone Android e volete spendere poco, allora potreste dare una possibilità a Motorola Moto G32, in offerta su Amazon in queste ore a poco più di 100 euro. Il dispositivo potrebbe rivelarsi la scelta giusta grazie al buon rapporto qualità prezzo: vediamo come potete approfittarne.

Smartphone low cost in offerta su Amazon: c’è Motorola Moto G32

Motorola Moto G32 è stato lanciato la scorsa estate ed è uno smartphone con caratteristiche interessanti se rapportate alla cifra richiesta, soprattutto se consideriamo l’offerta Amazon disponibile in queste ore. Il dispositivo mette a disposizione un display LCD 20:9 da 6,5 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 680 con GPU Adreno 610, affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP con PDAF, sensore ultra-grandangolare da 8 MP e sensore macro da 2 MP, e una fotocamera anteriore da 16 MP integrata nello schermo tramite un foro centrale. A queste cifre non si può pretendere la connettività 5G, ma abbiamo comunque 4G dual SIM, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C (2.0) e porta per il jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 30 W. Non mancano lettore d’impronte digitali laterale (integrato nel tasto di accensione e spegnimento) e doppio speaker stereo con Dolby Atmos.

Motorola Moto G32 è disponibile in offerta su Amazon nella versione 4-64 GB e nelle colorazioni Grey e Silver al prezzo di 119,90 euro, con consegna in un giorno per gli abbonati Amazon Prime. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso:

