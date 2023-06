Google offre ai propri utenti diversi servizi, non tutti vengono utilizzati e apprezzati allo stesso modo ma quando si tratta di Android Auto le opinioni della community sono abbastanza coerenti; Android Auto è un servizio molto comodo, soprattutto per coloro che trascorrono molto tempo in auto visto che ci permette di interagire in sicurezza con il sistema di infotainment della vettura.

Purtroppo però Android Auto è anche uno di quei servizi che per vari motivi, frammentazione di Android e ampia disponibilità di vetture differenti, spesso e volentieri è vittima di svariati problemi che ne vanno ad inficiare il corretto utilizzo da parte degli utenti. Anche oggi dunque siamo a parlarvi dell’ennesimo problema con la piattaforma in questione, scopriamo cos’è successo.

L’ultima versione di Android Auto interrompe la connessione wireless con la vettura

Come molti di voi sapranno, in base all’automobile che si utilizza, Android Auto può essere disponibile in modalità cablata o wireless, se da un lato l’utilizzo del cavo dovrebbe offrire maggiore stabilità, dall’altro è innegabile come la connessione wireless sia molto più comoda e funzionale, risparmiando all’utente la necessità di collegare fisicamente lo smartphone alla vettura nonché evitandogli di avere un cavo “in mezzo ai piedi”.

Stando a quanto riportato da alcuni utenti sul forum di supporto ufficiale, sembra che le ultime due versioni disponibili di Android Auto, la 9.5 e la 9.6 stiano creando alcuni problemi agli utenti che utilizzano il servizio in modalità wireless; nello specifico non è possibile stabilire la connessione tra lo smartphone e la vettura.

Alcuni utenti hanno provato diverse soluzioni tra le più classiche, come la cancellazione dei dati dell’app e della cache, la chiusura forzata dell’app, il ripristino delle connessioni di rete e Bluetooth, ma nulla sembra funzionare; l’unica soluzione disponibile al momento sembra essere quella di effettuare un downgrade alle ultime versioni funzionanti, ovvero la 9.3 e la 9.4 che non manifestavano la problematica in questione.

È bene specificare che, qualora si optasse per tale soluzione, è altamente consigliabile provvedere alla disattivazione degli aggiornamenti automatici al fine di non inficiare l’intera procedura, visto che il sistema provvederebbe ad aggiornare in autonomia Android Auto alle versioni più recenti.

Al momento Google non si è espressa ufficialmente sulla questione, anche perché non è chiaro quanto sia realmente diffuso il problema; come di consueto non ci resta che attendere che l’azienda identifichi la causa di tutto e proponga un aggiornamento correttivo, in attesa del prossimo bug.

Potrebbe interessarti anche: L’icona meteo di Android Auto sta per tornare anche sui display più piccoli