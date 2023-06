A qualche giorno dalle anticipazioni ufficiali fornite da Xiaomi, è arrivato il momento di accogliere Xiaomi 13 Ultra in Italia. Il nuovo smartphone del produttore è stato realizzato in collaborazione con Leica e va a inaugurare una “nuova era del mobile imaging”, puntando a sorprendere gli utenti e a conquistare i professionisti del mondo della fotografia. Siete pronti per scoprire il prezzo di vendita e la disponibilità per il nostro Paese?

Xiaomi 13 Ultra disponibile in Italia da oggi

Xiaomi 13 Ultra sbarca nel nostro Paese a qualche settimana di distanza dal lancio cinese, avvenuto lo scorso 18 aprile, e si concentra soprattutto sul comparto fotografico con un sistema ottico Leica incorporato, che offre caratteristiche di compattezza, grande apertura, elevate prestazioni di imaging, affidabilità e durabilità uniche. A bordo ci sono quattro fotocamere, di cui la principale dotata di un sensore da 1 pollice e di un’apertura variabile, con un obiettivo con design polinomiale che consente di raggiungere un grado di precisione nanometrica, avvicinandosi al limite ottico.

Dopo il successo ottenuto in patria, Xiaomi propone in Italia il suo flagship frutto della collaborazione con Leica. “Con Xiaomi 13 Ultra abbiamo voluto creare qualcosa di veramente speciale per sorprendere ancora una volta i nostri utenti. Dopo numerosi progressi, gli ingegneri di Xiaomi e Leica sono riusciti a integrare le capacità ottiche professionali di Leica nell’imaging mobile, creando l’obiettivo Leica Summicron più preciso attualmente disponibile sui nostri smartphone, pertanto sono orgoglioso di annunciare che i nostri fan e tutti gli appassionati di fotografia potranno presto sperimentare la straordinaria qualità della nostra nuova ammiraglia premium anche in Europa occidentale“, ha dichiarato Ou Wen, General Manager di Xiaomi Western Europe.

Il nuovo flagship ottimizza il flusso di lavoro RAW e un maggior numero di algoritmi, massimizzando la gamma dinamica, i dettagli e le texture dell’immagine. La fotocamera principale supporta il formato RAW da 50 MP e fornisce al contempo UltraRAW multi-frame a 14 bit, con dati presi direttamente dalla pipeline di elaborazione.

“Lo scatto oltre di Xiaomi 13 Ultra è quello che ci porta a parlare il vero linguaggio della fotografia, fatto più di ottiche che di software, più di ritratti che di zoom estremi. A renderlo possibile è la collaborazione con Leica, che ci aiuta a creare un ponte senza precedenti tra smartphone e fotocamera. Un prodotto sulla carta per pochi, ma che punta a ispirare più persone possibile a fare il passo successivo nel mondo della fotografia“, ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

Previous Next Fullscreen

Come abbiamo visto le scorse settimane, lo smartphone dispone di una quadrupla fotocamera posteriore con lenti Leica e sensore ToF 3D: il sensore principale Sony IMX989 da 1 pollice e da 50 MP (con apertura variabile da f/1.9 e f/4.0) è affiancato da un teleobiettivo periscopico con sensore IMX858 da 50 MP (con zoom ottico 5x), da un sensore tele (sempre IMX858) da 50 MP con zoom ottico 3.2x e da un sensore ultra-grandangolare (ancora IMX858) da 50 MP con PDAF e lenti da 12 mm. Frontalmente trova spazio una fotocamera da 32 MP.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica di Xiaomi 13 Ultra, che da noi arriva in un’unica configurazione:

display 20:9 AMOLED “C7” da 6,73 pollici a risoluzione WQHD+ (3200 x 1440 pixel), con frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, luminosità di picco di 2600 nit, PWM Dimming a 1920 Hz, Dolby Vision, HDR10+, lettore d’impronte digitali ottico integrato e vetro Corning Gorilla Glass Victus 2

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (a 4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 740

12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0

quadrupla fotocamera posteriore con lenti Leica, doppio flash LED e sensore ToF 3D: sensore principale (Sony IMX989) da 1″ con risoluzione 50,3 MP, apertura variabile da f/1.9 a f/4.0, pixel da 1,6 µm, lenti Leica Sunmicron da 23 mm, Dual Pixel PDAF, AF Laser e OIS teleobiettivo periscopico (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP, apertura f/3.0, lenti Leica Sunmicron da 120 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 5x (zoom digitale 10x) sensore tele (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP, lenti Leica Sunmicron da 75 mm, PDAF, OIS, per lo zoom ottico 3.2x sensore ultra-grandangolare (Sony IMX858) da 1/2,51″ con risoluzione 50 MP con PDAF (lenti da 12 mm)

fotocamera anteriore con sensore grandangolare da 32 MP (f/2.5), pixel da 0,7 µm

audio stereo con doppio speaker, 24-bit, messo a punto da Harman Kardon

connettività 5G Dual SIM, Wi-Fi 7 (802.11 ax/be), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual-band, L1+L5), NFC, infrarossi, USB Type-C 3.2

sensori: accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale, barometro, prossimità (virtuale)

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria Li-Po da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 90 W, alla ricarica wireless rapida a 50 W e alla ricarica wireless inversa a 10 W

sistema operativo: MIUI 14 basata su Android 13

dimensioni e peso: 163,2 x 74,6 x 9,6 mm (15,6 mm considerando le fotocamere), 227 g

Previous Next Fullscreen

Lo smartphone supporta la tecnologia Loop LiquidCool sviluppata da Xiaomi, con il primo sistema di raffreddamento toroidale di livello aerospaziale, che garantisce una conducibilità termica equivalente più di tre volte superiore rispetto a quella delle VC tradizionali e una capacità di dissipazione superiore a 10 Wm; questo contribuisce a rendere possibile la registrazione video fino alla risoluzione 8K a 24 fps su tutte le lenti, senza cali di frame rate dovuti a surriscaldamento.

Prezzo e disponibilità per Xiaomi 13 Ultra in Italia

Xiaomi 13 Ultra è ufficialmente disponibile all’acquisto in Italia a partire da oggi, 12 giugno 2023, in quantità limitate. Potete trovarlo nelle colorazioni Black e Olive Green sullo shop online mi.com e presso i negozi Xiaomi Store sparsi per l’Italia al prezzo consigliato di 1499,99 euro, nell’unica configurazione da 12-512 GB. Per un periodo di tempo limitato potrete approfittare di alcune vantaggiose offerte di lancio, accessibili sia sul sito sia presso i punti vendita fisici.

Acquista Xiaomi 13 Ultra su mi.com

Acquistandolo entro il 12 luglio 2023 potrete accedere ad alcuni vantaggi come la permuta del vecchio dispositivo, una riparazione fuori garanzia con costi di manodopera gratuiti e il servizio “Airport Exclusive Lounge” in alcuni aeroporti selezionati (qui per i dettagli). In più, per i primi giorni di commercializzazione potete avere un tablet Redmi Pad 4-128 GB incluso nel prezzo.

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 13 Pro, un super top di gamma, anche nel prezzo