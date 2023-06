Samsung lancia una serie di imperdibili offerte esclusive disponibili solo sul Samsung Shop, che coprono una vasta gamma di dispositivi, dalla fascia media a quella alta del mercato. Questa nuova ondata di promozioni, che parte oggi, 6 giugno 2023 e termina il 3 luglio 2023, soddisferà sicuramente tutti, poiché include smartphone di fascia media e alta, tablet e smartwatch. In sostanza, Samsung offre un ampio catalogo di prodotti adatto a tutte le tasche e le esigenze. Scopriamo nel dettaglio tutte le nuove promozioni attualmente disponibili sullo store ufficiale di Samsung.

Nuovi sconti su tanti dispositivi sul Samsung Shop: ecco le offerte

Il Samsung Shop è la destinazione ideale per gli utenti che desiderano acquistare un nuovo smartphone, un tablet o uno smartwatch dell’azienda. Oggi, infatti, prendono il via interessanti offerte dedicate a tanti prodotti della casa coreana, che possono essere acquistati tramite lo store ufficiale anche con comode opzioni di pagamento, come il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Queste nuove offerte vantaggiose sul Samsung Shop sono rese ancora più convenienti grazie alla spedizione gratuita. Inoltre, è importante ricordare che è sempre possibile approfittare dell’iniziativa Samsung +Valore, che offre la possibilità di valutare il proprio dispositivo usato.

La serie Samsung Galaxy S23 è acquistabile con il 20% di sconto

La prima offerta che vi segnaliamo riguarda la serie di punta Samsung Galaxy S23, che grazie al codice sconto PREMIUMS23 (da aggiungere nell’apposita sezione del carrello) è possibile portarsi a casa con il 20% di sconto sul prezzo di listino.

A tal proposito segnaliamo che dal 6 giugno al 26 luglio 2023 coloro che acquisteranno un dispositivo della famiglia Galaxy S23 avranno l’opportunità di ricevere le Galaxy Buds2 Pro in regalo. Per usufruire di questa promozione è necessario registrare il prodotto su Samsung Members entro il 14 agosto 2023. Le Galaxy Buds2 Pro verranno successivamente spedite all’indirizzo indicato durante la registrazione entro 180 giorni dalla data di conferma. Si precisa che questa offerta non può essere combinata con altri voucher, ma è compatibile con l’Ecosystem Promo, che offre uno sconto del 50% sugli accessori, e con l’offerta Buds2 Pro FOC. Si tratta di un’opportunità da non perdere per coloro che desiderano ottenere il massimo dalla loro esperienza con la serie Galaxy S23 e beneficiare di un regalo esclusivo.

Per accedere all’offerta, valida fino al 3 luglio 2023, è possibile far riferimento alla pagina che trovate qui di seguito.

Acquista la serie Samsung Galaxy S23 con il 20% di sconto sul Samsung Shop

Samsung Galaxy A34 e A54 sono acquistabili con 100 euro di sconto

Come anticipato all’inizio, quest’onda di promozioni non si limita solo agli smartphone di fascia alta, ma include anche dispositivi più accessibili, ideali per coloro che cercano soluzioni convenienti senza rinunciare all’ecosistema Samsung.

Samsung propone due smartphone pensati appositamente per questa fascia di utenti: il Samsung Galaxy A34 e il Galaxy A54. L’offerta per questi dispositivi è leggermente diversa rispetto a quella menzionata in precedenza, in quanto offre uno sconto di 100 euro sull’acquisto di entrambi i dispositivi utilizzando un coupon specifico. Per ottenere lo sconto di 100 euro sul Galaxy A34 è sufficiente inserire il coupon EXCLUSIVEA34 durante il processo d’ordine. Analogamente, per beneficiare dello stesso sconto sul Galaxy A54, basta inserire il codice sconto EXCLUSIVEA54. Questa è un’opportunità da non perdere per coloro che desiderano acquistare uno smartphone Samsung di qualità a un prezzo conveniente.

Ricordiamo che dal 1 giugno al 29 giugno 2023 coloro che acquisteranno uno di questi due dispositivi avranno l’opportunità di ricevere in omaggio una Cover Clear e un Caricabatterie Travel Adapter. Per usufruire di questa promozione è necessario registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 22 luglio 2023. Questi due omaggi saranno successivamente spediti all’indirizzo indicato durante la registrazione entro 180 giorni dalla data di conferma. Si precisa che questa offerta non può essere combinata con altri voucher, ma è compatibile con la promo ecosistema, che offre uno sconto del 50% sugli accessori, e con l’offerta Travel adapter+cover FOC.

Anche in questo caso, per accedere all’offerta esclusiva per i dispositivi Galaxy A34 e Galaxy A54 vi basta seguire i due link qui di seguito:

Acquista Samsung Galaxy A54 con 100 euro di sconto sul Samsung Shop

Acquista Samsung Galaxy A34 con 100 euro di sconto sul Samsung Shop

La serie Samsung Galaxy Tab S8 è acquistabile con il 20% di sconto

Come anticipato, Samsung ha pensato anche a una promozione speciale per i tablet. In particolare, la serie di fascia alta Samsung Galaxy Tab S8 è disponibile con uno sconto del 20%, la stessa percentuale di sconto riservata alla serie Galaxy S23. Ricordiamo che la promo non cumulabile con altri voucher, ma può essere abbinata solo con promo ecosistema (sconto del 50% sugli accessori) e con la promo FOC.

Per usufruire di questo sconto non dovete fare altro che cliccare il link presente in basso e inserire il coupon SUMMERTABS8 nell’apposito campo del carrello.

Acquista la serie Samsung Galaxy Tab S8 con il 20% di sconto sul Samsung Shop

Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 sono acquistabili con il 20% di sconto

Concludiamo questa carrellata di sconti disponibili sul Samsung Shop con due smartwatch. I modelli della serie Samsung Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 sono disponibili per l’acquisto sullo store ufficiale del produttore con uno sconto del 20%, confermando l’offerta vantaggiosa che caratterizza questa promozione. Questo sconto permette agli utenti di accedere ai moderni smartwatch Samsung a un prezzo più conveniente, offrendo una soluzione ideale per coloro che desiderano aggiornare il proprio dispositivo indossabile o entrare nel mondo dei wearable.

La procedura per ottenere lo sconto è semplice e diretta: basta inserire il coupon relativo al prodotto desiderato nel campo apposito durante il processo di ordine. In questo modo, l’importo scontato verrà applicato automaticamente al totale dell’acquisto, consentendo agli utenti di beneficiare dell’offerta promozionale. I codici sconto da inserire sono SUMMERWATCH4 per Galaxy Watch4 e SUMMERWATCH5 per Galaxy Watch5.

Per procedere con l’acquisto, vi basta semplicemente cliccare sui link qui di seguito; sarete indirizzati direttamente alla pagina di acquisto sul Samsung Shop, dove potrete selezionare il prodotto desiderato e completare la transazione in modo facile e sicuro.

Acquista Samsung Galaxy Watch4 con il 20% di sconto sul Samsung Shop

Acquista Samsung Galaxy Watch5 con il 20% di sconto sul Samsung Shop

Le offerte disponibili sono davvero variegate e offrono prodotti per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ora spetta a voi scegliere il dispositivo che più vi interessa e procedere con l’acquisto. Ci auguriamo che troviate l’offerta perfetta per soddisfare le vostre esigenze e vi auguriamo buoni acquisti.

Potrebbe interessarti anche: Il cashback di Samsung regala super offerte sui Galaxy Z Flip4 anche su Amazon