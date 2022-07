Tra i punti di forza di Samsung vi è senza dubbio l’ecosistema di applicazioni e servizi del colosso coreano, grazie al quale gli utenti possono beneficiare di un’esperienza ricca di funzionalità e sempre aggiornata.

Di tanto in tanto, Samsung lancia anche delle nuove applicazioni e l’ultima della serie è arrivata nei giorni scorsi: stiamo parlando di Galaxy Enhance-X.

Da Samsung arriva l’app fotografica Galaxy Enhance-X

Galaxy Enhance-X: AI Photo Upscaler & Magic Editor, questo il suo nome completo, è un editor di immagini che sfrutta le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale per migliorare le foto con un semplice click.

Così come viene spiegato dal colosso coreano, il punto di forza di questa applicazione è rappresentato dalla sua semplicità: basta un solo tocco, infatti, perché il sistema analizzi l’immagine alla ricerca di eventuali imperfezioni e quindi la migliori, così da garantire una qualità superiore.

Non si tratta della prima app a garantire questo genere di funzionalità e tra gli esempi più popolari vi sono soluzioni come Adobe Lightroom, Snapseed e Picsart, che appartengono alla stessa categoria di Samsung Galaxy Enhance-X.

In particolare, la nuova applicazione di Samsung può rivelarsi utile per rimuovere eventuali riflessi o effetti sfocatura non desiderati e, al tempo stesso, aumentare la nitidezza e la risoluzione (senza perdita di qualità), migliorare la gamma dinamica e dare un po’ di luminosità aggiuntiva a immagini catturate in condizioni di luce difficili.

Quando si usa Galaxy Enhance-X per migliorare una foto, sia l’immagine originale che quella “lavorata” sono salvate nella galleria in formato JPEG.

Compatibilità e download

L’app Samsung Galaxy Enhance-X è compatibile con gli smartphone Galaxy basati su Android 10 (o versione superiore) ed è disponibile per i principali modelli delle serie Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy Note, Galaxy A, Galaxy M e Galaxy F. Al momento però l’app funziona solamente sulla serie Galaxy S22 e arriverà più avanti sugli altri modelli supportati.

L’applicazione può essere scaricata dal Samsung Galaxy Store seguendo questo link.