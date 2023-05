È già da un po’ di tempo che circolando voci sull’arrivo di un nuovo aggiornamento per il comparto fotografico degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23, inizialmente l’update sembrava fissato per il mese di maggio, in seguito alcuni hanno ipotizzato che l’azienda potesse rilasciarlo a inizio giugno.

Ora un leaker condivide su Twitter alcune date, inerenti il presunto rilascio dell’aggiornamento in questione di cui potranno teoricamente beneficiare Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23.

Le possibili date di rilascio dell’aggiornamento fotografico dei Samsung Galaxy S23

Siamo tutti consapevoli di come il colosso coreano abbia lavorato bene quest’anno con i dispositivi dell’ultima serie di flagship, i Galaxy S23 sono infatti smartphone di tutto rispetto che poco o nulla hanno da invidiare alle soluzioni proposte dalla concorrenza, soprattutto in ambito fotografico.

Ricordiamo la composizione del comparto fotografico degli smartphone in questione, partendo da Samsung Galaxy S23 Ultra:

fotocamera posteriore quadrupla con flash LED: sensore principale (Samsung ISOCELL HP2) da 1/1,3” con risoluzione 200 megapixel (f/1.7) con Dual Pixel PDAF, Laser AF e OIS sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con Dual Pixel PDAF e angolo di visione a 120° sensore teleobiettivo da 10 megapixel (f/2.4) con PDAF, OIS e zoom ottico 3x teleobiettivo periscopico da 10 megapixel (f/4.9) con Dual Pixel PDAF, OIS e zoom ottico 10x registrazione video: fino a risoluzione 8K a 24 fps o 30 fps o a risoluzione 4K a 60 fps

fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 megapixel (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

Samsung Galaxy S23 Plus e S23:

Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 50 MP (f/1.8) con Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 120° Sensore teleobiettivo da 10 MP (f/2.4) con PDAF e zoom ottico 3x Registrazione video: fino alla risoluzione 8K a 24 o 30 fps o alla 4K a 60 fps

Fotocamera anteriore: sensore grandangolare da 12 MP (f/2.2) con PDAF e angolo di visione a 80°

Come anticipato dunque, sembra che qualcuno abbia azzardato le date per il rilascio dell’aggiornamento in questione su Twitter, secondo il leaker l’aggiornamento dovrebbe essere disponibile in Europa, Sud Corea e Stati Uniti il 29 maggio o il 5 giugno, mentre per quel che riguarda il mercato indiano si parla del 31 maggio o del 7 giugno.

Le indicazioni vanno prese con le pinze, il leaker infatti è il primo che precisa come queste date non abbiano una conferma ufficiale, ma siano semplicemente frutto di sue personali supposizioni.

A proposito dell’aggiornamento però, qualche dettaglio era già trapelato, di recente abbiano visto infatti come pare che Samsung introdurrà nella modalità ritratto, insieme alle opzioni 1x e 3x già presenti, l’opzione 2x; sembra che questa opzione 2x nell’app della fotocamera del Galaxy S23 Ultra utilizzi un ritaglio da 50 MP dal sensore della fotocamera ISOCELL HP2 principale da 200 MP, l’immagine verrebbe in seguito convertita in uno scatto da 12 MP durante la fase di post elaborazione.

Sappiamo inoltre che la società dovrebbe finalmente porre rimedio al problema dei contorni anomali dovuti all’elaborazione HDR, sebbene in parte già risolto con l’aggiornamento di aprile, sono ancora diversi gli utenti che lamentano questa problematica, riconducibile al processo di post elaborazione HDR, che però non si manifesta con continuità o su tutti i dispositivi.

Infine Samsung dovrebbe apportare alcuni miglioramenti anche per quel che concerne le foto scattate di notte. Quanto sopra esposto è solo quanto finora trapelato, non è quindi da escludere che l’azienda abbia intenzione di implementare ulteriori correzioni e miglioramenti con l’aggiornamento in questione, quello che non sappiamo è se tutte le novità verranno rilasciate su tutti i dispositivi della famiglia o se forse alcune, magari legate alle differenze hardware dei comparti fotografici, possano essere rese disponibili solo per la variante Ultra. Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprirlo.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S23 Ultra: lo Snapdragon 8 Gen 2 cambia davvero tutto