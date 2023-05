Abbiamo parlato in diverse occasioni delle performance fotografiche di Samsung Galaxy S23 Ultra, così come abbiamo accennato ad un futuro aggiornamento che dovrebbe apportare ulteriori miglioramenti al comparto fotografico del flagship dell’azienda coreana.

Ora grazie al leaker Ice Universe possiamo dare un primo timido sguardo ad una delle nuove funzionalità che verranno introdotte con il futuro update, il leaker ha infatti condiviso su Twitter alcune informazioni, diamo un’occhiata insieme.

Il prossimo aggiornamento di Galaxy S23 Ultra introdurrà lo zoom 2x nella modalità ritratto

Il leaker citato in apertura è entrato in possesso di uno screenshot raffigurante l’interfaccia della fotocamera dell’aggiornamento in test interno da parte dell’azienda, condividendolo in seguito sul noto social network; dall’immagine che potete vedere poco sotto si può notare come nella modalità ritratto, insieme alle opzioni 1x e 3x già presenti, sia stata introdotta l’opzione 2x.

Stando a quanto condiviso, sembra che questa opzione 2x nell’app della fotocamera del Galaxy S23 Ultra utilizzi un ritaglio da 50 MP dal sensore della fotocamera ISOCELL HP2 principale da 200 MP, l’immagine verrebbe in seguito convertita in uno scatto da 12 MP durante la fase di post elaborazione.

Il firmware in questione (WE9) sarebbe già in fase di test da parte di Samsung e avrebbe un peso, al momento, di 1,5 GB; oltre all’opzione 2x nella modalità Ritratto l’update dovrebbe introdurre diverse altre migliorie per il comparto fotografico di Galaxy S23 Ultra, oltre a risolvere alcune problematiche note.

Non è chiaro quando verrà rilasciato di preciso questo aggiornamento, visto che le voci parlano di fine maggio o inizio giugno, non ci resta che attendere per scoprirlo.

