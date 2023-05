Il mondo degli smartwatch continua a evolvere a passo sostenuto, con l’attenzione sempre più concentrata sulla salute e il benessere degli utenti. Uno dei protagonisti indiscussi del settore è Samsung, che si prepara a lanciare il major upgrade One UI Watch 5 per i propri dispositivi indossabili dotati del sistema operativo Wear OS. Questo aggiornamento dovrebbe portare una serie di miglioramenti e novità significative, come vedremo nel dettaglio nel corso di questo articolo.

La prima beta della One UI Watch 5 dovrebbe arrivare presto

Il primo smartwatch ad essere dotato del nuovo software sarà probabilmente il Galaxy Watch6, tuttavia Samsung offrirà agli utenti di modelli precedenti, come il Galaxy Watch4 e il Galaxy Watch5 (presente nell’immagine di copertina in versione Pro), la possibilità di provare in anteprima il nuovo firmware. Questa iniziativa rientra nella strategia di coinvolgimento degli utenti dell’azienda nel processo di sviluppo dei propri prodotti e servizi, permettendo loro di testare il firmware prima del rilascio ufficiale.

Secondo alcune voci, la presentazione ufficiale del Galaxy Watch 6, che dovrebbe essere affianca a quella del nuovo software One UI Watch 5, avverrà il 26 luglio presso il COEX in Corea del Sud; tuttavia, Samsung ha annunciato qualche settimana fa che avrebbe lanciato un programma beta per One UI Watch 5 per gli attuali smartwatch Wear OS Galaxy entro la fine del mese di maggio (potete trovare maggiori informazioni in questo nostro articolo).

Cosa aspettarsi dal programma beta della One UI Watch 5

Nonostante ci troviamo alla fine di maggio, è del tutto possibile che il lancio del programma beta potrebbe subire dei ritardi. Come abbiamo potuto osservare lo scorso anno, con il rilascio del primo firmware beta di One UI Watch 4.5 all’inizio di giugno, sfociato poi nel rilascio in versione stabile a circa un mese di distanza, le tempistiche possono variare.

Quando sarà disponibile la beta di One UI Watch 5, gli utenti di Galaxy Watch 4 e Watch 5 potranno beneficiare di una serie di miglioramenti significativi tra i quali si annoverano funzioni avanzate per la salute, come un monitoraggio del sonno più accurato, coaching per il sonno direttamente sull’orologio, una connettività migliorata con dispositivi compatibili con SmartThings e funzioni fitness potenziate, come il monitoraggio personalizzato della frequenza cardiaca.

Oltre alle novità elencate, uno degli aggiornamenti più significativi di One UI Watch 5 riguarda il miglioramento del rilevamento delle cadute, che sarà sempre attivo come sugli smartwatch Garmin, e un sistema SOS aggiornato. Queste funzioni testimoniano l’attenzione di Samsung per la sicurezza degli utenti, andando oltre le tradizionali funzioni di fitness e benessere.

Inoltre, è degno di nota il fatto che la funzione ECG di One UI Watch 5 ha ottenuto l’approvazione della FDA, l’agenzia governativa statunitense responsabile della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici. Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per Samsung, che conferma la qualità e l’affidabilità della funzione di monitoraggio ECG integrata nei nuovi smartwatch.

Per il momento le informazioni riguardanti la prossima versione del sistema operativo per smartwatch, One UI Watch 5, sono concluse. Dovremo attendere le comunicazioni ufficiali da parte del produttore coreano per conoscere ulteriori dettagli e novità riguardanti questa attesa release. Restate sintonizzati per gli aggiornamenti futuri che sicuramente non mancheranno di arrivare.

