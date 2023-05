Samsung ha rilasciato di recente una nuova versione beta di Samsung Internet Browser, che offre una serie di nuove funzionalità per gli utenti di smartphone e tablet Android. Tra le principali novità si segnala una migliore gestione degli elenchi della cronologia e un’interfaccia migliorata per il gestore di schede, con particolare attenzione ai dispositivi tablet. Questo aggiornamento non solo potrebbe risolvere eventuali bug precedenti, ma anche aumentare l’affidabilità complessiva dell’applicazione. Andiamo a vedere le novità dell’aggiornamento.

Le novità della versione 22.0.0.24 di Samsung Internet Browser

La versione beta più recente di Samsung Internet Browser, la release 22.0.0.24, è ora disponibile per il download dal Google Play Store e sarà presto disponibile anche sul Samsung Galaxy Store. Questo aggiornamento ha un peso di 77,29 MB ed è compatibile con tutti i dispositivi che utilizzano Android 8.0 o versioni successive del sistema operativo del robottino verde.

Il changelog ufficiale rilasciato da Samsung illustra che il nuovo aggiornamento amplia il numero degli elementi visualizzabili nella lista della cronologia: questa modifica permette agli utenti di avere una visione più completa delle loro navigazioni passate, facilitando la ricerca di specifiche pagine visitate.

L’aggiornamento di Samsung Internet Browser include anche un redesign del layout del Tab Manager (gestore di schede) specificamente ottimizzato per i tablet. L’ultima versione beta dell’app introduce una nuova modalità di visualizzazione delle schede, passando dalla tradizionale visualizzazione a elenco a una disposizione a colonne. Questo cambiamento è stato progettato appositamente per sfruttare al massimo lo spazio offerto dai display più ampi dei tablet e potrebbe migliorare significativamente la gestione delle schede aperte, consentendo agli utenti di accedere rapidamente e in modo intuitivo alle pagine web attive.

Al di là di queste novità, Samsung non sembra aver introdotto ulteriori funzioni rilevanti nel suo browser. Gli utenti interessati possono accedere alla versione beta e sperimentare in anteprima le nuove funzionalità e migliorie offerte da Samsung Internet Browser. È importante notare che essendo una versione beta, potrebbero essere presenti alcune imperfezioni o bug, ma l’obiettivo di Samsung è raccogliere feedback dagli utenti per migliorare ulteriormente l’applicazione prima del rilascio ufficiale.

Come scaricare la nuova versione del browser di Samsung

Se desiderate scaricare le ultime versioni beta del browser del colosso coreano, potete fare affidamento su APK Mirror (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

L’applicazione può anche essere scaricata dal Samsung Galaxy Store (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il badge presente in basso.

A tal proposito, è importante tenere presente che l’aggiornamento potrebbe non essere rilasciato contemporaneamente su tutti i dispositivi, a causa del processo di distribuzione graduale. Se la nuova versione di Samsung Internet Browser non è ancora disponibile sul vostro dispositivo tramite il Google Play Store o il Samsung Galaxy Store, potete optare per due alternative: la prima opzione consiste nel visitare il sito APK Mirror e scaricare il file APK dell’ultima versione di Samsung Internet Browser (questo procedimento vi permetterà di installare manualmente l’aggiornamento sul vostro dispositivo); la seconda opzione è quella di pazientare e attendere che l’aggiornamento raggiunga il vostro smartphone o tablet in modo automatico tramite il canale ufficiale di distribuzione.

