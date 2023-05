Samsung sta lavorando su importanti aggiornamenti dell’interfaccia One UI, sia per i suoi dispositivi mobili che per gli smartwatch. Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente e introdurre nuove funzionalità, questi aggiornamenti saranno presto disponibili attraverso programmi beta e, successivamente, come versioni stabili. In questo articolo andiamo a vedere il probabile piano di rilascio previsto dal colosso sudcoreano per le sue nuove versioni dell’interfaccia proprietaria, facendo un breve accenno alla One UI 6.0 per smartphone ma andandoci a concentrare in particolar modo sulla data di lancio della One UI 5 Watch, l’aggiornamento dedicato agli smartwatch Galaxy.

One UI 6.0 in arrivo su smartphone e tablet Samsung Galaxy

Nel corso dei prossimi mesi Samsung si appresta a lanciare l’atteso aggiornamento One UI 6.0 per la sua gamma di dispositivi mobili, che comprende sia smartphone che tablet della linea Galaxy. Al momento l’azienda sta lavorando intensamente sulla messa a punto della nuova versione dell’interfaccia utente, conducendo test interni e ottimizzazioni in modo tale da garantire un’esperienza fluida e del tutto ottimizzata al momento del rilascio ufficiale.

L’aggiornamento One UI 6.0 dovrebbe arrivare in concomitanza con il lancio dell’aggiornamento Android 14 da parte di Google, previsto nella seconda metà dell’anno. In vista di tale evento Samsung avrebbe pianificato l’avvio di un programma beta che permetterebbe agli utenti di provare in anteprima le novità introdotte dalla nuova interfaccia e di fornire feedback utili per affinare ulteriormente il software prima del rilascio definitivo.

Il debutto di One UI 5 Watch per gli smartwatch Galaxy è sempre più vicino

Dopo questa breve parentesi sulla nuova versione dell’interfaccia proprietaria One UI 6.0, passiamo ora agli smartwatch. Samsung ha da poco svelato le novità dell’aggiornamento One UI 5 Watch; questo aggiornamento, frutto di un’intensa attività di ricerca e sviluppo, porterà una serie di nuove funzionalità utili e interessanti agli smartwatch Wear OS dell’azienda, contribuendo a migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei dispositivi e a mantenerli al passo con le ultime tendenze tecnologiche.

L’aggiornamento One UI 5 Watch dovrebbe fare il suo debutto ufficiale con la serie Samsung Galaxy Watch 6, la cui uscita è prevista per la fine del mese di luglio. Il lancio della nuova linea di smartwatch rappresenterà un’occasione importante per Samsung per mostrare al pubblico le novità introdotte dalla nuova interfaccia e consolidare ulteriormente la propria presenza nel crescente mercato degli indossabili.

Lasciando da parte quello che sarà il prossimo smartwatch della casa, andiamo a vedere cosa l’azienda ha in serbo per tutti i possessori degli attuali modelli. Gli utenti in possesso di un Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 5 (presente nell’immagine di copertina nel modello Pro) sono comprensibilmente curiosi di sapere quando avranno l’opportunità di usufruire delle migliorie e delle nuove funzionalità offerte dall’aggiornamento One UI 5 Watch.

Stando alle informazioni disponibili, è plausibile ipotizzare che la versione stabile di One UI 5 Watch, abbinata a Wear OS 4, venga distribuita per questi dispositivi successivamente al lancio ufficiale del Galaxy Watch 6. Considerando le tempistiche previste per il debutto della nuova serie di smartwatch, si può prevedere una disponibilità dell’aggiornamento per i modelli Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 entro il mese di agosto.

In arrivo un programma beta per One UI 5 Watch

In anticipo rispetto al rilascio della versione stabile, Samsung avrebbe pianificato di lanciare un programma beta per One UI 5 Watch nel corso di questo mese. Quantomeno in una fase iniziale, tale programma sarebbe rivolto agli utenti di Galaxy Watch 4 e Galaxy Watch 5 che risiedono negli Stati Uniti o in Corea del Sud, permettendo loro di testare in anteprima le novità introdotte dall’aggiornamento e fornire feedback preziosi all’azienda. Per partecipare al programma beta gli utenti interessati dovranno iscriversi attraverso l’applicazione Samsung Members presente sul proprio smartphone. Il processo di registrazione sarà quasi certamente del tutto simile a quello adottato per il programma beta One UI dedicato agli smartphone Galaxy.

Al momento non è chiaro se Samsung abbia intenzione di estendere il programma beta di One UI 5 Watch ad altri mercati oltre i due paesi menzionati poco fa. Tuttavia, considerando l’interesse globale per i prodotti Galaxy e la volontà dell’azienda di migliorare costantemente l’esperienza utente, è possibile che ulteriori paesi possano essere inclusi nel programma in futuro. Non ci resta dunque che attendere l’avvio dei rispettivi programmi beta per scoprire tutte le novità dedicate a smartphone e smartwatch che il produttore sudcoreano ha in serbo.

