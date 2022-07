Samsung ha annunciato il futuro arrivo di One UI Watch 4.5 per gli smartwatch della gamma Galaxy Watch selezionati. Si tratta di un aggiornamento molto importante che, come sottolinea la stessa Samsung nel suo comunicato ufficiale, punta a garantire un’esperienza d’uso ancora più completa per gli utenti che scelgono gli smartwatch Galaxy Watch.

Con la nuova One UI Watch 4.5, Samsung si punta a semplificare la vita agli utenti garantendo un sistema più semplice per le chiamate e la possibilità di accedere ad una tastiera completa, ideale per rispondere rapidamente ai messaggi dal proprio smartwatch. Ad arricchire l’aggiornamento ci saranno diverse nuove funzioni di accessibilità.

Samsung svela le novità di One UI Watch 4.5: tastiera full size, supporto Dual SIM, più personalizzazione e accessibilità

Una delle principali novità del nuovo aggiornamento della One UI Watch riguarda la tastiera e la possibilità di accedere e gestire in modo completo diversi metodi di input. Per gli utenti, infatti, ci sarà la possibilità di accedere con uno swipe ad una tastiera QWERTY full size. Da notare, inoltre, che gli utenti potranno, facilmente passare ad altri sistemi di inserimento.

Tramite la nuova interfaccia, infatti, One UI Watch 4.5 permetterà un passaggio fluido e semplificato dalla tastiera alla modalità di dettatura oppure alla scritta a mano libera. Lo switch tra i vari metodi potrà avvenire in modo immediato, senza perdite di tempo e soprattutto senza alcun ostacolo. Sarà possibile passare da un metodo ad un altro anche durante la realizzazione di un singolo messaggio. Si potrà, quindi, iniziare a “scrivere” tramite dettatura per poi passare alla tastiera QWERTY e completare il messaggio da inviare.

Samsung, inoltre, promette una migliore gestione delle chiamate con One UI Watch 4.5. Con l’aggiornamento ci sarà l’introduzione del supporto Dual SIM. Per gli utenti si potrà, quindi, impostare una SIM preferita sul proprio smartphone e sincronizzarla, in automatico, con il Galaxy Watch con One UI Watch 4.5. L’interfaccia del Watch mostrerà sempre, in modo chiaro, quale SIM è attualmente in uso.

Da notare, inoltre, che si potrà anche sfruttare l’opzione “Chiedi sempre” (se già impostata sul telefono abbinato al Watch) per scegliere, di volta in volta, quale SIM utilizzare per effettuare una chiamata. L’interfaccia, in questo caso, mostrerà la doppia opzione al momento dell’avvio della chiamata, come mostrano nelle immagini riportate di seguito. L’utente potrà, quindi, impostare, di volta in volta, la SIM da utilizzare per chiamare.

Il supporto Dual SIM consente di utilizzare, in modo ancora più semplice le due SIM del proprio smartphone. Si tratta di una funzionalità da non sottovalutare. Chi ha due SIM (una personale e una di lavoro oppure una italiana e una estera etc.) potrà gestire le chiamate in modo molto agevole con One UI Watch 4.5, semplificando al massimo l’uso del Galaxy Watch come alternativa allo smartphone.

Tra le novità in arrivo con One UI Watch 4.5 ci sarà anche una maggiore possibilità di personalizzazione del quadrante. L’obiettivo dell’aggiornamento è rendere il Galaxy Watch ancora più personalizzabile e in linea con le esigenze ed i gusti dell’utente. Samsung ha anticipato la possibilità di accedere a tutti i quadranti preferiti in modo ancora più semplice e di poter gestire le variazioni cromatiche nei minimi dettagli.

Come sottolineato in precedenza, l’accessibilità ricoprirà un ruolo determinate con l’aggiornamento One UI Watch 4.5. Samsung ha confermato la possibilità, per gli utenti che hanno difficoltà a distinguere i colori, di regolare il display con la giusta tonalità, aumentando anche il contrasto in caso di necessità, per semplificare la lettura corretta di tutti i caratteri visualizzati a schermo.

Tra le nuove opzioni a disposizione degli utenti, per una maggiore accessibilità, c’è la possibilità di rimuovere le animazioni e regolare gli effetti di sfumatura. Ci sarà anche un maggior controllo dell’audio, in modo da rendere più semplice la fruizione dei contenuti con la possibilità di regolare l’audio in uscita sia dalla cuffia sinistra che dalla cuffia destra collegata tramite Bluetooth.

Previous Next Fullscreen

In termini di accessibilità, inoltre, viene introdotta la funzione che estende la durata del tocco oltre alla possibilità di disabilitare gli input tattili ripetuti, per ignorare tocchi ripetuti involontari del display. Le novità di accessibilità includono anche la possibilità di regolare il tempo di durata delle funzioni temporanee e di impostare il tasto Home per attivare la funzione più utilizzata.

Grazie a One UI Watch 4.5, quindi, vengono introdotte varie funzionalità collegate all’accessibilità su vari livelli, con l’obiettivo di rendere ancora più fruibile lo smartwatch. Tutte le novità saranno incluse nell’apposito menu delle impostazioni con l’utente che potrà, quindi, regolare il funzionamento del dispositivo.

Quando arriverà l’aggiornamento e quali sono i modelli che supporteranno la One UI Watch 4.5 di Samsung

Per il momento, Samsung non ha rilasciato tempistiche precise di rilascio del nuovo aggiornamento che introdurrà la One UI Watch 4.5. L’azienda ha, però, confermato che tale update sarà disponibile per il Galaxy Watch4 e per il Galaxy Watch4 Classic. Saranno supportate anche i nuovi modelli della gamma Galaxy Watch in arrivo nei prossimi mesi. L’aggiornamento arriverà con l’ultima versione di Wear OS Powered by Samsung (basato su Wear OS 3.5).