Mentre su eBay sono le ultime ore per approfittare del coupon con extra sconto del 15%, su Amazon spuntano un paio di offerte che hanno come protagonista Samsung. Il sito propone infatti in offerta un bundle composto da Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy Watch5 Pro. Se non siete interessati allo smartphone, potete acquistare in offerta anche lo smartwatch preso singolarmente, con un ribasso del 43%.

Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy Watch5 Pro in offerta su Amazon

Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy Watch5 Pro sono due tra i prodotti più popolari della casa sud-coreana. Lo smartphone offre una scheda tecnica di fascia alta racchiusa in un prodotto piuttosto compatto, mentre lo smartwatch risulta uno dei dispositivi Wear OS migliori del momento.

Galaxy S23 mette a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 4.0 (nella versione in offerta). Il comparto fotografico offre quattro sensori in tutto: sul retro prende posto una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, mentre frontalmente una fotocamera singola da 12 MP. A livello di connettività sono disponibili 5G, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. Non mancano lettore d’impronte integrato nel display e certificazione IP68 contro acqua e polvere. La batteria è da 3900 mAh e supporta la ricarica rapida da 25 W (con cavo), Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (qui per la scheda tecnica completa).

Galaxy Watch5 Pro è simile al fratello minore Galaxy Watch5 sotto diversi aspetti, ma offre una batteria più grande (590 mAh), un design più classico con cassa da 45 mm e alcune funzionalità aggiuntive. A bordo un display Sapphire Crystal Super AMOLED da 1,4 pollici a risoluzione 450 x 450 (330 ppi), il SoC Exynos W920 dual core affiancato da 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n dual band (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Tra i sensori a bordo spicca quello BioActive, che utilizza un unico chip per la gestione di tre sensori, ma ci sono anche il sensore per la temperatura corporea, l’accelerometro, il giroscopio, il barometro, il sensore geomagnetico e quello per la luminosità (qui per la scheda tecnica completa).

Samsung Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo consigliato di 1039 euro (8-256 GB), mentre Samsung Galaxy Watch5 Pro ha debuttato a 499 euro (versione Bluetooth). Su Amazon potete acquistarli insieme con un intrigante bundle al prezzo di 946,04 euro grazie al coupon da 100 euro da applicare entro il 27 maggio 2023. In alternativa, se siete interessati solo allo smartwatch, sappiate che potete portarvelo a casa nella colorazione Black Titanium a 285,05 euro (pochi centesimi in più per la versione Gray Titanium). Per procedere potete seguire uno dei link qui sotto, mentre più in basso potete consultare le nostre recensioni.

