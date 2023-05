Una delle funzionalità indispensabili offerte dai principali browser è la traduzione del testo delle pagine Web nella lingua predefinita. Purtroppo questo non sarà più possibile se si utilizzerà una vecchia versione di Google Chrome.

Con un post pubblicato nella community di Chrome l’azienda di Mountain View ha annunciato che sta terminando la funzionalità di traduzione per la versione 95 e precedenti del browser Google Chrome.

Google non ha ancora annunciato quando Google Traduttore verrà effettivamente revocato dalle vecchie versioni di Chrome, ma a un certo punto gli utenti delle versioni datate vedranno il messaggio “Impossibile tradurre questa pagina”.

Google Traduttore non sarà più disponibile in Chrome 95 e versioni precedenti

Gli utenti delle versioni datate dovrebbero prendere in considerazione di passare alla versione 96 di Chrome rilasciata a dicembre 2022, tuttavia gli utenti che utilizzano sistemi operativi meno recenti potrebbero non essere in grado di aggiornare Chrome oltre la versione 95. In questo caso bisognerebbe aggiornare il sistema operativo che potrebbe voler dire aggiornare anche l’hardware.

In ambito desktop è possibile installare sul browser l’estensione Google Traduttore che continuerà a ricevere supporto indipendentemente dalla versione di Chrome, mentre se si utilizza uno smartphone con versioni Android non idonee è il momento di passare a un modello più recente e sicuro.

Potrebbe interessarti: Migliori smartphone Android, la classifica di Maggio 2023