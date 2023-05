Iliad si prepara a festeggiare il suo quinto compleanno e lancia una nuova offerta tutto incluso ricca di giga: si tratta di Iliad FLASH 200, l’offerta più generosa di sempre da parte dell’operatore. Vediamo cosa include, il prezzo mensile e come attivarla.

Iliad FLASH 200 è la nuova offerta per festeggiare il compleanno

Il 29 maggio 2023 Iliad festeggerà il suo quinto compleanno, ma il regalo lo fa lei ai potenziali nuovi clienti (e non solo) lanciando una nuova offerta. Iliad FLASH 200 include chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e 200 giga in 4G, 4G+ e 5G per navigare (con 10 giga dedicati in roaming, minuti e SMS illimitati in Europa): il tutto al costo di 9,99 euro al mese per sempre, con un costo di attivazione di 9,99 euro una tantum. A questo indirizzo potete controllare la copertura della rete di quinta generazione e i dispositivi compatibili. La nuova offerta è attivabile per un periodo di tempo limitato, precisamente fino al 15 giugno 2023. Possono attivarla sia i nuovi clienti sia chi fa già parte dei quasi 10 milioni di utenti mobile attivi di Iliad e desidera ancora più giga.

Sono inclusi nell’offerta il servizio Mi richiami, la possibilità di fare hotspot, il controllo del credito residuo e la segreteria telefonica, come sempre senza vincoli, costi nascosti o rimodulazioni. Se siete interessati, potete sottoscrivere l’offerta Iliad FLASH 200 direttamente sul sito ufficiale dell’operatore seguendo il link qui in basso, oppure potete rivolgervi agli oltre 4000 punti vendita sparsi per il territorio nazionale.

Attiva Iliad FLASH 200 online

