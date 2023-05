Se avete deciso di acquistare Google Pixel 7 o Pixel 7 Pro e state aspettando soltanto l’occasione giusta, abbiamo una buona notizia per voi: sullo store ufficiale del colosso di Mountain View, infatti, i due telefoni sono disponibili con uno sconto che li porta ai prezzi praticati da Amazon.

Google Pixel 7 è così disponibile a 529 euro (invece di 649 euro) con 128 GB di memoria o a 629 euro (invece di 749 euro) con 256 GB di memoria mentre il modello Pro è disponibile a 779 euro (invece di 899 euro) con 128 GB di memoria o a 879 euro (invece di 899 euro) con 256 GB di memoria.

In entrambi i casi, in sostanza, il risparmio è di 120 euro, proprio come su Amazon, come vi abbiamo segnalato l’altro giorno.

La serie Google Pixel 7 in offerta sullo store ufficiale

Ricordiamo che stiamo parlando di due smartphone che possono vantare una dotazione tecnica di tutto rispetto e un comparto imaging capace di fare la differenza in varie situazioni.

Queste sono le principali caratteristiche di Google Pixel 7:

display gOLED da 6,32 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 90 Hz

processore Google Tensor G2 con chip per la sicurezza Titan M2

8 GB di RAM LPDDR5X

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e sensore ultra grandangolare da 12 megapixel

fotocamera frontale da 10,8 megapixel (integrata attraverso un piccolo foro nel display)

connettività 5G, dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.1

batteria da 4.355 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 20 W, wireless e wireless inversa)

scocca con certificazione IP68 contro acqua e polvere

Android 13 (in attesa del rilascio di Android 14)

Queste, invece, sono le principali caratteristiche di Google Pixel 7 Pro:

display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz

processore Google Tensor G2 con chip per la sicurezza Titan M2

12 GB di RAM LPDDR5X

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare da 12 megapixel e teleobiettivo da 48 megapixel

fotocamera frontale da 10,8 megapixel (integrata attraverso un piccolo foro nel display)

connettività 5G, dual SIM, Wi-Fi 6 dual band, NFC, GPS, Bluetooth 5.3 e porta USB Type-C 3.1

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida via cavo a 23 W, wireless e wireless inversa)

scocca con certificazione IP68 contro acqua e polvere

Android 13 (in attesa del rilascio di Android 14)

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare di una di queste offerte, non dovete fare altro che sfruttare i seguenti link:

Acquista Google Pixel 7 in offerta sullo Store ufficiale

Acquista Google Pixel 7 Pro in offerta sullo Store ufficiale

In alternativa entrambi sono disponibili su Amazon allo stesso prezzo del Google Store:

Acquista Google Pixel 7 in offerta su Amazon

Acquista Google Pixel 7 Pro in offerta su Amazon

