In queste ore, la casa madre Xiaomi ha ufficializzato l’arrivo in Italia del tablet Xiaomi Pad 6 e di altri prodotti — trovate maggiori dettagli nel nostro articolo dedicato —, nel frattempo Redmi è tornata a far parlare dei sé per un leak avente ad oggetto l’inedito tablet Redmi Pad 2 e per la comparsa del wearable Redmi Watch 3 Lite sullo store ufficiale del produttore cinese.

Redmi Pad 2: ecco le (presunte) specifiche tecniche

Il primo Redmi Pad era stato annunciato nel mese di ottobre dello scorso anno, contraddistinto da un ampio display, specifiche tecniche non particolarmente spinte e un rapporto qualità-prezzo piuttosto interessante. Adesso, il successore di quel modello sembra prossimo al lancio ed è appena apparso nel database della EEC con il model number 23073RPBFG.

Ci ha pensato il noto leaker Kacper Skrzypek a stilare una prima lista delle specifiche tecniche di Redmi Pad 2, che al giusto prezzo potrebbe fare al caso di molti. Secondo quanto riportato, infatti, il secondo tablet di Redmi dovrebbe disporre di:

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 680

display da 235,8 x 147,4 mm — pari a circa 10,95″ di diagonale — di tipo LCD con risoluzione 1200 x 1920 pixel e frequenza di aggiornamento a 90 Hz

sistema operativo Android 13 (con MIUI per Pad)

fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP.

Allo stato attuale, non è dato sapere quando il dispositivo arriverà ufficialmente sul mercato, tuttavia i precedenti fanno pensare ad una finestra temporale compresa nel terzo trimestre dell’anno. Anche questa volta, Redmi dovrebbe puntare con decisione sul rapporto qualità-prezzo, che in Cina le ha permesso di scalare rapidamente la classifica dei tablet più venduti.

Redmi Watch 3 Lite svelato sul sito ufficiale

Agli inizi del mese corrente, vi abbiamo proposto la nostra recensione del modello più costoso e completo Redmi Watch 3, ma già da un paio di mesi ci sono in Rete diverse indiscrezioni sul più economico Redmi Watch 3 Lite, già destinatario delle certificazioni SIRIM e IMDA. Ebbene, adesso proprio questo modello inedito sembra essere stato ufficializzato senza troppo — rectius, alcun — clamore, avendo fatto capolino sul sito di Xiaomi Mall.

Redmi Watch 3 Lite — aka Watch 3 Youth Edition — può contare su un display AMOLED da 1,83 pollici (il modello non Lite si ferma a 1,75 pollici) di forma squadrata. Il wearable supporta le chiamate Bluetooth, il monitoraggio dell’ossigenazione del sangue 24/7, il rilevamento del battito cardiaco, il tracciamento del sonno, funzioni dedicate alla salute femminile e oltre 100 modalità sportive. Rimanendo in tema di software, gli amanti della personalizzazione apprezzeranno la possibilità di scelta tra un totale di oltre 200 quadranti.

Tra le restanti caratteristiche del dispositivo, meritano una menzione la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, i pagamenti anche offline con WeChat e Alipay e l’autonomia dichiarata fino a 12 giorni di uso normale e fino a 8 giorni di uso intenso.

Redmi Watch 3 Lite (o Youth Edition) è attualmente in preordine in Cina, tuttavia il suo prezzo di listino non è stato ancora comunicato; la situazione dovrebbe comunque cambiare a breve, visto che l’annuncio ufficiale è atteso per domani, 23 maggio.

