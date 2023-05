OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è disponibile in offerta a un ottimo prezzo sfruttando il coupon dell’iniziativa edays, sfruttabile ancora per qualche giorno. Lo smartphone Android di fascia media è stato presentato poco più di un mese fa e lanciato il 21 aprile 2023, ma potete già acquistarlo con un ribasso importante rispetto al prezzo di listino consigliato.

Che prezzo per OnePlus Nord CE 3 Lite 5G con il coupon

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è l’ultimo smartphone del robottino lanciato dalla casa cinese (per ora, ovviamente). Disponibile sul mercato italiano da un mese, prova a convincere potenziali acquirenti puntando sul design moderno e sul rapporto qualità prezzo, e quest’ultimo punto assume un’importanza ancora maggiore grazie allo sconto offerto dal coupon MAGGIO23EDAYS, valido fino al 25 maggio 2023.

Lo smartphone OnePlus mette a disposizione uno schermo IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate adattivo da 30 a 120 Hz. Il SoC è uno Snapdragon 695 5G di Qualcomm con CPU octa-core e GPU Adreno 619, al fianco del quale trovano posto 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.2 (espandibili con microSD fino a 1 TB). Il comparto fotografico è composto da una tripla fotocamera posteriore e da una singola anteriore: sul retro ci sono il sensore principale da 108 MP con EIS, il sensore per la profondità da 2 MP e il sensore per le macro da 2 MP, mentre frontalmente è presente un sensore da 16 MP. A livello di connettività abbiamo 5G SA/NSA, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 mm. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata a 67 W, che promette di tornare all’80% di capacità in 30 minuti. Lo smartphone è uscito con a lOxygenOS 13.1 basata su Android 13 e arriverà almeno fino ad Android 15 e a tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G è stato lanciato al prezzo consigliato di 329 euro nelle colorazioni Pastel Lime (la più vivace) e Chromatic Grey, ma con il coupon eBay MAGGIO23EDAYS potete acquistarlo a molto meno. Potete portarvelo a casa a partire da 205,14 euro seguendo uno dei link qui in basso e digitando il codice sconto nel campo dedicato ai codici promozionali.

Acquista OnePlus Nord CE 3 Lite 5G con coupon (Lime) – in alternativa qui, se terminato

Acquista OnePlus Nord CE 3 Lite 5G con coupon (Grey)

