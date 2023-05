Samsung ha da pochi giorni lanciato una nuova promozione (l’ennesima) sul proprio store ufficiale per invogliare gli utenti a passare ad uno dei più recenti (e potenti) flagship della casa, ovvero Samsung Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

La nuova promo è disponibile per tutti coloro che decidono di acquistare o noleggiare uno dei due flagship, nei tagli di memoria più generosi messi a disposizione, e si compone di uno sconto pari a 150 euro (grazie ad un coupon sconto) e di un regalo (cuffie o smartwatch), ottenibile solo dopo la registrazione del dispositivo tramite Samsung Members. Scopriamo tutti i dettagli della nuova promozione.

Samsung Galaxy S23 Ultra ed S23+: i dettagli della nuova promo

Dopo la recente promo sull’intera gamma, Samsung ha lanciato una nuova promo sul proprio store ufficiale, dedicata stavolta ai due modelli di punta della gamma Galaxy S23 e nei loro tagli di memoria più generosi. Nello specifico, i modelli coinvolti sono:

Samsung Galaxy S23 Ultra 12+512 GB al prezzo di listino di 1479,00 euro 12 GB+1 TB al prezzo di listino di 1659,00 euro

Samsung Galaxy S23+ 12+512 GB al prezzo di listino di 1349,00 euro



Acquistando o noleggiando uno dei modelli coinvolti, fino al prossimo 23 maggio 2023, sarà possibile usufruire di uno sconto a carrello di 150 euro tramite il coupon sconto YOUS23.

Acquista Samsung Galaxy S23 Ultra sullo store ufficiale Samsung

Acquista Samsung Galaxy S23+ sullo store ufficiale Samsung

Inoltre è previsto un regalo per coloro che acquistano o noleggiano (tramite il programma Samsung Smart Upgrade) uno dei due smartphone e lo registrano sull’app Samsung Members:

Chi acquista uno dei due smartphone e procede con la registrazione, riceverà lo smartwatch Samsung Galaxy Watch4 (40 mm, BT) in regalo.

Chi noleggia uno dei due smartphone e procede con la registrazione, riceverà le cuffie Samsung Galaxy Buds2 in regalo.

Maggiori dettagli sul programma di noleggio Samsung Smart Upgrade

Ribadiamo, comunque, che la promozione sarà attiva fino al 23 maggio 2023 ed è valida unicamente sui due modelli sopra-citati e sulle configurazioni di memoria indicate.

Ulteriori promozioni e dettagli

Oltre ai dettagli della suddetta promo, è possibile ottenere il 50% di sconto sugli accessori acquistati in contemporanea (attraverso lo stesso ordine) e, aggiungendo più dispositivi all’ordine, sarà possibile ottenere un ulteriore sconto del 15% (nel caso in cui vengano aggiunti di 2 prodotti) e del 20% (nel caso in cui vengano aggiunti 3 prodotti).

Fino al 4 giugno 2023 è inoltre attiva la promozione Samsung +Valore che consente di restituire un vecchio dispositivo per ricevere un rimborso (fino a 530 euro) che verrà quantificato in base al modello e allo stato del dispositivo restituito.

Maggiori dettagli sulla promo Samsung +Valore – fino al 4 giugno 2023

Infine, acquistando sul Samsung Shop è possibile usufruire del pagamento in tre rate senza interessi con Klarna o PayPal, del finanziamento a tasso zero in 10, 20 o 30 mesi (c0on prima rata tra due mesi) e della spedizione gratuita.

