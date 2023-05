Continuano le offerte del Samsung Shop per la gamma Galaxy S23. I tre smartphone della serie S23, infatti, tornano protagonisti di una nuova offerta esclusiva sullo Shop ufficiale. Basta utilizzare un apposito codice sconto per ottenere un taglio del 15% sul prezzo di tutte le varianti, comprese le colorazioni esclusive del Samsung Shop. Vediamo come sfruttare la promozione appena lanciata da Samsung.

Samsung Galaxy S23: 15% di sconto per tutta la gamma sul sito ufficiale

La promozione lanciata oggi dal Samsung Shop sarà valida fino al prossimo 5 giugno: utilizzando il codice PREMIUMS23, da aggiungere nell’apposita sezione del carrello prima di concludere l’ordine, è possibile ottenere uno sconto del 15% su tutte le varianti della famiglia S23 e, quindi, sul Samsung Galaxy S23, sul Samsung Galaxy S23 Plus e sul Samsung Galaxy S23 Ultra.

Lo sconto si applica a tutte le combinazioni di RAM e storage degli smartphone di Samsung oltre che a tutte le colorazioni disponibili, comprese le versioni esclusive che possono essere acquistate solo tramite il Samsung Shop. L’offerta è cumulabile con altre promozioni in corso in questo momento, garantendo ancora più vantaggi per gli utenti che si affidano al Samsung Shop.

Da notare, infatti, la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi, con Klarna o PayPal, oppure di richiedere il finanziamento a tasso zero in 10, 20 o 30 rate con prima rata a luglio 2023. C’è anche la promozione legata al trade in di un usato che consente di ricevere fino a 530 euro di sconto sull’acquisto di un nuovo smartphone Galaxy S23. Non mancano, inoltre, sconti sui vari accessori da abbinare agli smartphone.

Per sfruttare la promozione e acquistare un nuovo Samsung Galaxy S23 a prezzo scontato con il codice PREMIUMS23 è possibile utilizzare i link qui di sotto: