A una ventina di giorni dal suo arrivo sul mercato italiano, lo smartwatch Amazfit GTR 4 Limited Edition riceve il secondo aggiornamento software che va a sistemare alcuni problemini presenti con le precedenti versioni del software, soprattutto uno legato ad Alexa.

Si tratta di buone notizie per coloro che hanno puntato su questo interessante smartwatch, che rispetto alla versione “classica” guadagna un secondo pulsante fisico e un apposito sensore dedicato al rilevamento della temperatura corporea.

Lo smartwatch Amazfit GTR 4 Limited Edition si aggiorna

Come anticipato in apertura, Amazfit ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento software (il secondo per la precisione) per l’ultimo arrivato in Italia, ovvero lo smartwatch Amazfit GTR 4 Limited Edition, presentato nel Bel Paese lo scorso 25 aprile.

Il nuovo aggiornamento, contrassegnato dal numero di versione 1.6.22.1, ha un peso di appena 6,33 MB e può essere scaricato direttamente dall’app Zepp, disponibile sul Google Play Store (la pagina dell’app è raggiungibile a questo indirizzo).

Le novità dell’aggiornamento

Il changelog che potete vedere dalla precedente immagine potrebbe trarre in inganno: in realtà, infatti, non si tratta di un vero e proprio changelog ma dell’illustrazione delle principali funzionalità dell’Amazfit GTR 4 Limited Edition.

Nella pratica, il nuovo aggiornamento software va a sistemare svariati bugi, introduce miglioramenti alle prestazioni generali e va a sistemare un problema che causava la scomparsa della scheda/funzione per accedere ad Alexa, l’assistente intelligente di Amazon, direttamente dallo smartwatch (con il nuovo aggiornamento torna a funzionare, come dimostrato dalla seguente foto).

Sembra dunque che Amazfit stia facendo un buon lavoro con il proprio smartwatch più recente, mettendo immediatamente una pezza alle problematiche emerse. A proposito, lo smartwatch è attualmente disponibile, sia sullo store ufficiale, che su Amazon al prezzo di 249,90 euro.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Amazfit GTR 4: uno smartwatch da WOW e Migliori smartwatch con e senza Wear OS