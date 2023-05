Il coupon lanciato questa mattina continua a proporre smartphone Android (e non solo) a prezzi davvero niente male: in questo caso vi segnaliamo Samsung Galaxy A54 5G, che grazie al codice sconto è già arrivato al prezzo intorno ai 300 euro che ha reso particolarmente appetibili i predecessori. Vediamo come approfittare subito dell’offerta, valida per diverse colorazioni.

Che offerta per Samsung Galaxy A54 5G con coupon

Samsung Galaxy A54 5G è uno smartphone Android che non ha bisogno di grandi presentazioni, visto che costituisce il principale competitor per la fascia media del robottino. Nel caso abbiate bisogno di un ripassino, sappiate che il dispositivo annovera tra le sue specifiche tecniche un display Infinity-O Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 120 Hz e lettore delle impronte digitali integrato, oltre al SoC Exynos 1380 octa core affiancato da 8 GB di RAM e da 128 o 256 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD). Non mancano all’appello connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e porta USB Type-C.

Il comparto fotografico è composto da quattro sensori in tutto: sul retro prendono posto un sensore principale da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP, mentre frontalmente troviamo un sensore grandangolare da 32 MP. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 25 W, ma occhio perché il caricabatterie non è incluso nella confezione. Lo smartphone dispone di Android 13 e One UI 5.1, e secondo le promesse del produttore arriverà almeno fino ad Android 17: Samsung ha infatti garantito almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy A54 5G è stato lanciato meno di due mesi fa al prezzo consigliato di 499,90 euro (8-128 GB) o 569,90 euro (8-256 GB), ma potete acquistarlo su eBay a partire da 318,88 euro grazie al coupon al debutto proprio oggi. Le offerte riguardano tutte le colorazioni della versione da 128 GB (Awesome White, Awesome Violet, Awesome Lime e Awesome Graphite) e la variante nera da 256 GB. Per ottenere i prezzi indicati dovete digitare il coupon MAGGIO23EDAYS all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Per eventuali indecisioni potete fare riferimento alla nostra recensione. Tutti i venditori accettano PayPal tra i metodi di pagamento, con la possibilità di rateizzare l’importo in tre mensilità.

