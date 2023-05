A distanza di poco più di un mese dal debutto ufficiale sul mercato italiano, il pieghevole HONOR Magic Vs si rende protagonista di un’interessante promozione che rende più accessibile il suo acquisto per tutti i clienti dell’operatore WINDTRE, con interessanti proposte per i privati, i professionisti con Partita Iva e le Piccole e Medie Imprese. In questo articolo andiamo a vedere tutti i dettagli delle offerte con i relativi prezzi.

WINDTRE dà il benvenuto a HONOR Magic Vs nel suo catalogo

L’operatore telefonico WINDTRE ha annunciato che a partire dalla giornata odierna, lunedì 15 maggio, sarà possibile acquistare a rate il nuovo pieghevole HONOR Magic Vs, che va ad aggiungersi al già ampio catalogo di smartphone acquistabili. Per rendere ancora più allettante l’acquisto, WINDTRE ha ideato una serie di offerte e promozioni che permettono di portarsi a casa il pieghevole Magic Vs con soluzioni di pagamento rateale e abbinamenti ad offerte telefoniche vantaggiose, che elenchiamo di seguito.

Per i clienti privati, WINDTRE propone l’acquisto del HONOR Magic Vs in abbinamento all’offerta Di più Unlimited 5G. Con un importo aggiuntivo di 28,99€ al mese, gli utenti avranno accesso a minuti e Giga illimitati in 5G, minuti internazionali e call center senza attese.

Anche i professionisti con Partita Iva possono approfittare delle Offerte Voce Professional di WINDTRE per acquistare HONOR Magic Vs. Abbinando il dispositivo al piano tariffario Professional World Plus, l’acquisto del Magic Vs diventa particolarmente conveniente: con un anticipo di 129,99€ e una rata mensile di 28,99€, oltre al costo dell’offerta, i professionisti potranno usufruire della tecnologia di ultima generazione per ottimizzare il proprio business.

Le Piccole e Medie Imprese non sono state dimenticate: WINDTRE ha pensato anche a loro, offrendo la possibilità di abbinare il nuovo HONOR Magic Vs all’offerta SUPER UNLIMITED PLUS. La promozione prevede un anticipo di 120€ e un costo aggiuntivo di soli 23€ al mese, permettendo alle aziende di accedere a Giga e minuti illimitati.

Per maggiori informazioni sulle offerte disponibili potete visitare la pagina dedicata a questo indirizzo. Per procedere con l’acquisto di HONOR Magic Vs e approfittare delle offerte dell’operatore è possibile recarsi presso i negozi WINDTRE Store oppure ordinare il dispositivo tramite i partner WINDTRE BUSINESS.

Scheda tecnica di HONOR Magic Vs

Qualora foste interessati all’acquisto, vi invitiamo a leggere il riepilogo della scheda tecnica di HONOR Magic Vs:

display interno pieghevole OLED da 7,9 pollici con risoluzione 1984 x 2272 pixel, luminosità di picco di 800 nit, HDR10+, refresh rate a 90 Hz

display esterno OLED da 6,45 pollici con risoluzione Full-HD+ in 21,3:9, luminosità di picco di 1200 nit, HDR10+, refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 730

12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

fotocamera posteriore tripla con doppio flash LED (dual tone) con sensore principale da 54 MP (f/1.9) con PDAF e Laser AF, sensore ultra-grandangolare (e macro) da 50 MP (f/2.0) e sensore tele da 8 MP (f/2.4) con OIS per lo zoom ottico 3x

fotocamera sul display esterno da 16 MP (f/2.45)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE, aptX HD), GPS (dual band, L1+L5), NFC, USB Type-C 3.1

lettore delle impronte digitali laterale, doppio speaker

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 66 W Honor SuperCharge

sistema operativo: MagicOS 7.1 basato su Android 13

dimensioni e peso 160,3 x 141,5 x 6,1 mm (da aperto) e 160,3 x 72,6 x 12,9 mm (da chiuso), 267 g

