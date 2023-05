Con Android 14 il team di sviluppatori di Google non ha in programma di rivoluzionare l’esperienza utente ma di apportare delle piccole modifiche che possano migliorarla nel complesso e tra le novità già svelate dal colosso di Mountain View troviamo anche quelle relative a Predictive Back.

Si tratta di una delle modifiche più evidenti per gli utenti e una dimostrazione del suo funzionamento è stata fornita ad alcuni sviluppatori in occasione di Google I/O 2023 anche con riferimento a Google Chrome.

Un piccolo assaggio di una delle funzioni di Android 14

Predictive Back è una soluzione che mostra agli utenti un’anteprima della homescreen mentre effettuano uno scorrimento lontano dal bordo e la schermata corrente si restringe.

A dire del team di sviluppatori del colosso di Mountain View, le animazioni di questo tipo sono in grado di ridurre in modo significativo l’abbandono di una pagina da parte degli utenti per errore e, allo stesso tempo, garantiscono un’esperienza più premium.

Su Android 13 la funzionalità può essere testata andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Sistema e quindi in Opzioni sviluppatore, ove può essere selezionata la relativa opzione mentre su Android 14 sarà impostata di default (sebbene nella beta 2 sia ancora opzionale).

Android 14 aggiunge Predictive Back in-app, ossia la possibilità di sfruttare questa funzionalità anche all’interno di un’applicazione per ottenere un’anteprima della schermata alla quale si sta tornando:

Google precisa che, per facilitare l’adozione, gli sviluppatori possono attivare il sistema delle animazioni Predictive Back per attività anziché per l’intera applicazione.

Inoltre questa funzionalità viene implementata anche nei componenti Material, come i fogli laterali, la ricerca e i fogli inferiori.

Stando a quanto ha fatto sapere il team di sviluppatori del colosso di Mountain View, le animazioni Predective Back presto verranno implementate anche nella barra di navigazione in basso.

Potrebbe interessarti anche: tutte le novità della beta 2 di Android 14