I primi firmware di test di Android 14 con One UI 6.0 hanno fatto capolino sui server, segno di come lo sviluppo interno stia procedendo piuttosto speditamente. La prima versione della nuova release è ovviamente dedicata a Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra: ecco cosa sappiamo.

Spuntano le prime build di test della One UI 6.0 per Samsung Galaxy S23

Samsung sta testando internamente le prime build della One UI 6.0 basata su Android 14 a bordo della serie Galaxy S23. A confermarlo sono i firmware S918BXXU1BWE2 scovati da Tarun Vats: il passaggio dalla lettera A alla B all’interno del nome della build sembra suggerire la presenza di un aggiornamento della versione, e di conseguenza il passaggio ad Android 14 e alla release 6.0. Rispetto allo scorso anno con Android 13 e One UI 5.0, dovremmo essere addirittura in anticipo di un paio di mesi.

Per il momento non è possibile scaricare il firmware per provarlo, visto che si tratta di build utili solo per i test interni del produttore. Chissà se con il Google I/O di domani, 10 maggio, la casa di Mountain View annuncerà l’avvio dei programmi beta di alcuni produttori di terze parti. Android 14 è stato lanciato con la prima Developer Preview a inizio febbraio, e attualmente si trova alla Beta 1.1, lanciata a fine aprile.

Visto l’ottimo lavoro fatto da Samsung negli ultimi tempi (Android 13 è arrivato a tempi record su praticamente ogni dispositivo compatibile) e l’apparente anticipo rispetto alla tabella di marcia dello scorso anno, ci aspettiamo l’apertura del programma beta entro l’estate (luglio?) e un rilascio stabile all’inizio dell’autunno: tutto dipenderà da come procederà lo sviluppo del sistema operativo da parte di Google, che sta per giungere alla sua fase cruciale. Quest’anno la casa di Seoul ci farà un bel regalo allargando il programma beta all’Italia? Difficile, ma noi ci speriamo sempre. Continuate a seguirci per restare al passo con le ultime novità.

