Se state cercando un nuovo caricabatterie per il vostro smartphone Android, magari perché ne avete appena acquistato uno che ne è sprovvisto (capita sempre più di frequente ormai), dovreste dare uno sguardo su Amazon a questo modello VOLTME da 30 W con tecnologia GaN: grazie a una combinazione di sconti e coupon, potete portarvelo a casa a meno di 10 euro. In più, nel caso vi servisse, è in offerta anche il cavo USB Type-C.

Meno di 10 euro per questo caricabatterie GaN in offerta

Il caricabatterie VOLTME USB C 30 W è in offerta su Amazon in entrambe le colorazioni (nero e bianco) ed è compatibile con smartphone Android e iOS, ma anche con altri prodotti tech. La tecnologia GaN III consente di avere una dimensione più compatta rispetto al solito (più del 60% più piccolo rispetto a quelli tradizionali a parità di W), grazie a una maggiore efficienza termica ed energetica. Le dimensioni sono di 3,6 x 3,2 x 7,1 cm, con un peso di circa 50 g.

La porta USB Type-C ha una potenza di ricarica di 30 W con tecnologia Power Delivery per ricaricare rapidamente un’ampia gamma di dispositivi compatibili, tra i quali spiccano smartphone Android di vari marchi (Samsung, Google, Xiaomi, OnePlus e così via), iPhone, ma anche MacBook Air, iPad e non solo. Può funzionare con i protocolli di ricarica PD 3.0 e PPS e offre un sistema che protegge da sovracorrente, sovratensione, surriscaldamento e cortocircuiti.

Il cavo non è incluso, quindi se vi dovesse servire potreste dare un’occhiata sempre su Amazon: c’è in offerta il cavo VOLTME USB Type-C pensato apposta per la ricarica rapida. Supporta una potenza fino a 100 W e una velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps con smartphone, tablet e PC.

Il caricabatterie VOLTME USB C 30 W viene proposto al prezzo consigliato di 23,99 euro e attualmente è disponibile a 14,99 euro, ma combinando il coupon del 10% da attivare prima di aggiungerlo al carrello e il coupon KZEXU78K da digitare prima di procedere al pagamento, potete pagarlo 9,79 euro con spedizione compresa in un giorno (per gli abbonati Prime). Il cavo ha un prezzo di listino di 13,99 euro (1 metro) o 15,99 euro (1,8 metri), ma combinando il coupon del 10% e il coupon PXZCL36Q potete acquistarlo a metà prezzo, a rispettivamente 6,99 euro e 7,99 euro. I coupon sono validi fino alle 23:59 del 14 maggio 2023, salvo esaurimento.

Se siete interessati potete procedere seguendo i link qui in basso. Non dimenticate di digitare i suddetti coupon prima di pagare, ma se state acquistando entrambi i prodotti, sappiate che dovrete effettuare ordini separati (un coupon esclude l’altro se utilizzati insieme).

Acquista il caricabatterie GaN in offerta col coupon KZEXU78K (+ clicca applica coupon 10% in pagina)

Acquista il cavo USB-C in offerta col coupon PXZCL36Q (+ clicca applica coupon 10% in pagina)

