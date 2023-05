Continua senza sosta il programma di aggiornamenti mensile di Samsung, che sembra non fermarsi mai. Oggi è il turno di tanti dispositivi Galaxy (sia smartphone che tablet) che ricevono diverse novità. In particolare, Galaxy A23 riceve, un po’ a sorpresa, le patch di sicurezza di maggio 2023, accompagnato dai tablet della serie Galaxy Tab S8 (che include la versione base, Tab S8+ e Tab S8 Ultra) e Galaxy Tab Active 4 Pro. Discorso diverso, invece, per i modelli Galaxy A33 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab 4 Pro e per lo smartwatch Galaxy Watch 4 che ricevono le patch di sicurezza di aprile 2023. Ma andiamo con ordine e vediamo tutte le novità degli aggiornamenti.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A23 e Galaxy Tab S8

Samsung continua a lavorare per garantire la sicurezza dei propri dispositivi Galaxy, rilasciando l’aggiornamento della patch di sicurezza Android di maggio 2023 anche per il modello Samsung Galaxy A23. Solitamente, Samsung inizia ad aggiornare i suoi dispositivi di punta con l’ultima patch di sicurezza, per poi passare ai modelli di fascia media ed economica idonei. Tuttavia, questo mese il produttore ha deciso di sorprendere un po’ tutti rilasciando in anticipo l’aggiornamento del dispositivo entry-level Galaxy A10e, che è stato il primo a ricevere le patch di sicurezza di maggio, addirittura anticipando l’inizio del mese stesso.

Dopo alcuni giorni di inattività, l’azienda coreana ha esteso l’aggiornamento anche alla serie Galaxy S23, lanciando l’aggiornamento in Europa e in Asia. Ad aggiungersi agli smartphone con le patch di maggio c’è anche il dispositivo di fascia media Samsung Galaxy A23, che riceve l’aggiornamento proprio in queste ore. La nuova versione che porta la versione firmware alla A235FXXS2CWD1 è attualmente disponibile in alcuni Paesi europei tra i quali però non sembra comparire l’Italia (quantomeno nel momento in cui scriviamo).

Anche la serie Galaxy Tab S8 sta ricevendo un nuovo aggiornamento che porta le patch di sicurezza da febbraio 2023 a maggio 2023. L’aggiornamento ha una dimensione di oltre 1,5 GB ed è rilasciato con il firmware XXU4BWD8. Nonostante la dimensione del pacchetto, non è ancora chiaro quali funzionalità aggiuntive vengano incluse ma, sebbene non ci siano conferme in merito, è possibile che il Tab S8 riceva anche la funzione Image Clipper. Attualmente il nuovo aggiornamento è disponibile per tutte le varianti 5G del Tab S8, S8+ e Tab S8 Ultra (SM-X906B), ma non risulta al momento disponibile per i modelli dotati di sola connessione Wi-Fi; si presume che ciò possa cambiare nel corso delle prossime ore.

L’aggiornamento di sicurezza di maggio per i dispositivi Galaxy è piuttosto consistente: contiene infatti correzioni per oltre 70 vulnerabilità. A tal proposito bisogna tenere in considerazione che non tutte le vulnerabilità riguardano tutti i modelli Galaxy, ma la maggior parte dei dispositivi Samsung recenti è affetta da uno o più problemi di sicurezza. Samsung stessa ha dichiarato che circa 20 delle vulnerabilità corrette questo mese sono specifiche per i dispositivi Galaxy, mentre le restanti 50 patch interessano l’intero ecosistema Android.

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A33 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab Active 4 Pro e Galaxy Watch 4

Galaxy A33 5G (SM-A336B) sta ricevendo un nuovo aggiornamento che mira a migliorare la sicurezza del dispositivo, anche se non è allineato con l’ultimo aggiornamento di maggio di cui vi abbiamo parlato immediatamente sopra. Il dispositivo riceverà, invece, la patch di sicurezza di aprile 2023 con l’aggiornamento attualmente disponibile in Europa che porta la versione firmware A336BXXU5CWD1. Sebbene il Galaxy A33 5G non sia aggiornato all’ultima patch di maggio, l’aggiornamento di aprile contribuisce comunque a migliorare significativamente la sicurezza del dispositivo, proteggendolo da potenziali minacce e assicurando agli utenti una maggiore tranquillità.

Oltre a migliorare la sicurezza del telefono, l’aggiornamento porta con sé anche miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del dispositivo, oltre ad introdurre nuove funzionalità. Una di queste è l’introduzione di Image Clipper, un’applicazione che consente di ritagliare e modificare facilmente le immagini. Sebbene non sia esplicitamente indicato nel changelog completo, Samsung ha deciso di portare questa comoda e interessante funzione anche su questo dispositivo, nonostante sia piuttosto economico.

Proprio in queste ore, oltre all’aggiornamento per Galaxy A33 5G, anche Samsung Galaxy S10 Lite inizia a ricevere le patch di sicurezza di aprile. La versione del firmware G770FXXS7HWD3 sembra essere già disponibile e pronta al download in alcuni Paesi europei. Al momento non si hanno informazioni sulla disponibilità sul territorio italiano, ma è lecito aspettarsi che l’update arrivi anche qui nel corso dei prossimi giorni.

Patch di sicurezza di aprile in arrivo anche per uno degli smartwatch del produttore. Il dispositivo indossabile Samsung Galaxy Watch 4 si aggiorna e inizia a ricevere la versione del firmware R870XXU1GWD6 che, sebbene non apporti modifiche significative dal punto di vista funzionale, porta la patch di sicurezza di aprile anche per il sistema operativo Wear OS di Google. Per installare l’aggiornamento gli utenti possono attendere una notifica automatica tramite l’app Galaxy Wearable; tuttavia, per i più impazienti, è anche possibile verificare manualmente la disponibilità dell’aggiornamento accedendo alle Impostazioni dell’orologio direttamente dallo schermo del Galaxy Watch 4 e selezionando “Aggiorna software orologio”.

Sebbene Samsung abbia iniziato a distribuire la patch di sicurezza di maggio 2023 ad alcuni dispositivi (alcuni dei quali menzionati poco sopra), altri modelli Galaxy, tra cui Galaxy Tab Active 4 Pro, stanno ricevendo l’aggiornamento che porta le patch alla versione precedente, ossia aprile 2023. In queste ore l’aggiornamento è stato reso disponibile per Galaxy Tab Active 4 Pro in Corea, Europa e Paesi del Caucaso, con la versione del firmware T636BXXS2BWD2. L’aggiornamento include principalmente la nuova patch di sicurezza, senza aggiungere molte altre funzionalità degne di nota. Tuttavia, è importante ricordare che Galaxy Tab Active 4 Pro ha già ricevuto One UI 5.1 nel corso del mese di marzo, il che significa che, nonostante non disponga dell’aggiornamento più recente in materia di sicurezza, il dispositivo esegue comunque l’ultima versione dell’interfaccia utente di Samsung.

La patch di sicurezza di aprile 2023 corregge un totale di 66 vulnerabilità che riguardano il sistema operativo Android e l’interfaccia utente OneUI. Tra le correzioni apportate dall’aggiornamento ci sono la risoluzione di alcune vulnerabilità relative ai chip Exynos, la chiusura di falle nel trustlet TIGERF, la correzione delle vulnerabilità di hijacking in CertificatePolicy e altri problemi di sicurezza.

Come aggiornare Samsung Galaxy A23, Galaxy Tab S8, Galaxy A33 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab Active 4 Pro e Galaxy Watch 4

Non tutti gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero essere arrivati via OTA nel nostro Paese, ma potete comunque fare un tentativo attraverso le impostazioni di sistema. Per aggiornare i dispositivi Samsung menzionati in questo articolo il passaggio è lo stesso e prevede di seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

