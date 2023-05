A pochi giorni di distanza dall’ultima volta torniamo a parlare di Waze e di Android Auto, nello specifico dei problemi che intercorrono tra i due software; qualche giorno fa vi abbiamo riportato la problematica riscontrata da diversi utenti nell’utilizzo della celebre applicazione di navigazione con la nuova interfaccia grafica Coolwalk, la quale sembra non consentire un corretto utilizzo nella modalità a schermo intero.

Oggi come detto parliamo ancora di problemi tra Waze e Android Auto, legati questa volta all’utilizzo dei comandi vocali: vediamo cosa sta succedendo.

L’ultima versione di Waze non permette l’utilizzo dei comandi vocali con Android Auto

I comandi vocali sono una funzione che può rivelarsi non solo comoda, ma anche molto utile in diverse circostanze, una di queste è sicuramente la guida di un veicolo dove grazie alla nostra voce possiamo evitare di interagire fisicamente con il sistema di infotainment dell’auto, senza dover però rinunciare al suo utilizzo.

Stando a quanto riportano diversi utenti su Reddit, sembra che ci sia un nuovo problema che affligge il funzionamento di Waze su Android Auto, nello specifico non risulta più possibile utilizzare i comandi vocali, malfunzionamento che costringe gli utenti a digitare fisicamente sul display della vettura l’indirizzo di destinazione scelto.

Non è chiaro al momento quale possa essere la causa del problema, in alcuni casi tutto è iniziato in concomitanza dell’arrivo dell’interfaccia Coolwalk, anche se la maggior parte degli utenti imputa all’ultimo aggiornamento di Waze la colpa; la società dietro l’applicazione di navigazione non si è ancora espressa al riguardo, quindi non è dato sapere se sia in lavorazione un fix software per risolvere la questione.

Nel frattempo, gli utenti hanno banalmente solo due possibilità per poter continuare ad utilizzare i comandi vocali durante la navigazione: la prima è passare al servizio di navigazione offerto da Big G tramite Google Maps, che non risente della stessa problematica di Waze e consente regolarmente l’utilizzo dei comandi vocali. La seconda è quella di procedere ad un downgrade di Waze, ovvero provvedere manualmente all’installazione di una versione precedente dell’app, nella quale tutto funzionava regolarmente.

Stando a quanto riportano gli utenti, sembra che la versione più recente con i comandi vocali ancora funzionanti sia la 4.93.0.1 (questo il link per scaricarla da APKMirror): una volta effettuato il download dell’APK sarà sufficiente proseguire con l’installazione manuale, senza necessità di disinstallare la versione attualmente in uso che verrà sostituita in maniera automatica.

Non ci resta che attendere per scoprire se l’azienda risolverà il nuovo problema, rilasciando un aggiornamento correttivo per gli utenti.

