La Festa della Mamma è ormai dietro l’angolo e per l’occasione Xiaomi ha deciso di lanciare una nuova promozione dedicata sul sito ufficiale. Le offerte sono numerose e riguardano come sempre diverse tipologie di prodotti a marchio Xiaomi, Redmi e POCO: troviamo sconti su smartphone Android, tablet Android, wearable e prodotti per la smart home e la mobilità elettrica.

Le offerte Xiaomi per la Festa della Mamma sono disponibili

Le offerte Xiaomi per la Festa della Mamma sono valide fino alle 9:59 del 15 maggio 2023, giorno successivo alla ricorrenza vera e propria, e mettono a disposizione sconti da 10 a 100 euro su tanti prodotti, tra i quali spiccano diversi modelli di smartphone Android, compresi Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, la serie Redmi Note 12 e POCO X5 5G.

Ecco alcune delle proposte più interessanti valide in questi giorni sul sito ufficiale Xiaomi per quanto riguarda i prodotti Android:

In aggiunta, sul sito sono disponibili tante altre offerte sui prodotti dell’ecosistema Xiaomi, tra le quali vale la pena citare:

Quelle qui sopra sono solo alcune delle proposte Xiaomi per la Festa della Mamma: per scoprire tutte le offerte non dovete fare altro che seguire il link qui in basso.

Offerte Xiaomi per la Festa della Mamma

Potrebbe interessarti: Recensione Xiaomi 13