Samsung Galaxy Galaxy S23+ e Google Pixel 7 Pro sono due smartphone molto distanti per molti aspetti: il software, il posizionamento di listino, il SoC e anche la generazione (2023 e 2022). Oggi però per una serie di combinazioni temporali e di mercato, si riescono ad acquistare più o meno allo stesso prezzo. Li abbiamo dunque messi a confronto nel nostro nuovo format Face2Face, non perdetevi il nostro video per scoprire quale dei due sia il più adatto a voi.

Samsung Galaxy S23+ vs Google Pixel 7 Pro: video confronto

Filosofie differenti, utenti differenti: a chi li consigliamo

I due dispositivi contendenti hanno in comune il fatto di essere riusciti a mettere d’accordo tutti al momento del loro lancio, per motivi però molto diversi, come distanti sono le filosofie attorno ai quali sono stati costruiti: la semplicità di utilizzo, immediatezza ed essenzialità di Pixel 7 Pro, contrapposta alla completezza hardware e software di Galaxy S23+, un prodotto nel quale Samsung ha messo a frutto tutta il proprio know-how.

Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro è uno dei primi smartphone in cui Google ha fatto davvero sul serio, con una piattaforma hardware costruita appositamente per sostenere l’idea di smartphone di BigG, improntata sui servizi e sull’intelligenza artificiale. Al debutto ha letteralmente spaccato il mercato grazie ad un prezzo di listino notevolmente più basso rispetto alla concorrenza, tanto che, pur appartenendo per specifiche alla fascia premium, si è trovato immediatamente ad annichilire gli avversari sotto i 1000 Euro. Col tempo sono saltate fuori anche alcune imperfezioni, come un display poco luminoso e un’autonomia mai del tutto convincente.

Ad oggi Pixel 7 Pro rimane comunque una scelta ottima per chi vuole un prodotto semplicissimo da utilizzare, piacevole grazie all’interfaccia di Google, sempre aggiornato e quasi inarrivabile per la resa delle fotocamere.

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23+ è, insieme al fratello minore S23, il “Galaxy S” del riscatto che da tempo stavamo attendendo, dopo anni in cui l’adozione di processori Exynos aveva un po’ minato la credibilità di questi device di fascia alta. Fin dai primi giorni si è capito che la generazione 23 aveva un’altra pasta e nonostante non siano cambiati moltissimi aspetti tecnici dalla precedente generazione, le novità (design e SoC) hanno reso gli S23 tra i migliori smartphone del momento.

Galaxy S23+ è da scegliere per chi vuole andare sul sicuro con un prodotto completissimo lato hardware e software, non avrà il comparto foto di Pixel 7 Pro ma per molti aspetti, come abbiamo visto, sa essere uno smartphone più concreto.

Dove acquistarli

Google Pixel 7 Pro si riesce a trovare con ottime offerte essendo sul mercato già da qualche mese, seppur non sia stato protagonista di un grosso calo di prezzo:

Samsung Galaxy S23+ è uscito ad un prezzo molto alto e gonfiato, fortunatamente però le offerte non si sono fatte attendere, è probabile che nei prossimi mesi il prezzo possa ulteriormente calare