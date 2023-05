Il colosso di Mountain View sta lavorando sull’app Google Keep, uno strumento utile per annotare testo, elenchi, audio, disegni o foto, in modo da migliorare l’esperienza di utilizzo del servizio sui dispositivi indossabili Wear OS.

Ad agosto dell’anno scorso Google Keep per Wear OS è stato aggiornato per mostrare un riquadro che consente di creare rapidamente una nota o un elenco, oppure aprire semplicemente l’app, direttamente dallo smartwatch.

Le nuove stringhe di testo contenute nel codice del file APK dell’app Keep rivelano che Google sta sperimentando un riquadro che può essere utilizzato per mostrare una singola nota su Wear OS.

Google Keep migliora la gestione delle note su Wear OS

Il riquadro per la creazione della nota sarà presto affiancato dall’opzione “Scegli nota” che offrirà la possibilità di selezionare una delle note da visualizzare nel riquadro.

Quello che non è ancora chiaro è se il riquadro supporterà l’always-on display, ovvero se quando l’utente scorrerà su un riquadro e abbasserà il polso il testo della nota rimarrà visibile o se Pixel Watch sfocherà lo sfondo e mostrerà solo l’ora corrente, come accade oggi per vari riquadri proprietari.

Google Maps è stato recentemente aggiornato con il supporto AOD e lo stesso potrebbe accadere per Google Keep. D’altronde sarebbe utile mantenere sempre visibile qualcosa come una lista della spesa.

Google Keep ha recentemente ottenuto il widget nota singola su smartphone e tablet Android, mentre l’app Wear OS ha ricevuto complicazioni per creare rapidamente una nota o un elenco.

Leggi anche: Migliori smartwatch con e senza Wear OS | Aprile 2023