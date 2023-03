Google Keep, applicazione del colosso di Mountain View dedicata alle note, è probabilmente una delle più apprezzate dagli utenti, anche grazie ai widget disponibili; uno dei migliori è sicuramente il widget Raccolta note, che ci consente di avere in buona sostanza l’intera applicazione sulla home del nostro smartphone.

A inizio mese avevamo visto che sarebbe arrivato un nuovo wigdet nell’applicazione di Google, dedicato questa volta ad una singola nota. Bene, grazie all’ultima versione disponibile di Google Keep, la 5.23.082.02.90, il nuovo widget è in fase di distribuzione per tutti gli utenti.

Google Keep riceve un nuovo widget per le singole note

Come detto in apertura, buona parte del successo di Google Keep è sicuramente dovuto ai widget, grazie ai quali abbiamo immediato accesso all’applicazione direttamente dalla home senza dover cercare il software all’interno del menù dedicato; con un semplice tap infatti possiamo creare al volo una nota, modificarne un’altra o leggere un precedente appunto.

Con l’ultima versione disponibile di Keep, Google ha iniziato la fase di rilascio più ampia del nuovo widget Nota singola, grazie al quale sarà possibile appuntare una nota, un elenco o un’immagine direttamente sulla homescreen dello smartphone. Qualora per esempio optassimo per un elenco, oltre a poter scorrere tutte le voci direttamente dal widget (senza entrare nell’applicazione) avremo anche la possibilità di contrassegnare alcuni elementi della lista come completati.

Come di consueto abbiamo la possibilità di ridimensionare il widget in questione, portandolo ad occupare anche l’intera schermata qualora volessimo; per quanto riguarda invece è interessante notare il supporto Dynamic Color, qualora non si sia operata alcuna scelta inerente allo sfondo della nota.

Come detto in apertura, il nuovo widget è in fase di distribuzione per tutti gli utenti con l’ultima versione disponibile dell’app, ma è presente anche una componente lato server nell’aggiornamento, motivo per cui potreste non visualizzare immediatamente il nuovo widget nell’elenco di quelli disponibili, nonostante l’aggiornamento all’ultima versione di Google Keep.

Per controllare la presenza dell’update o per scaricare l’app in questione qualora non l’abbiate mai utilizzata, potete cliccare sul badge qui sotto che vi porterà direttamente alla pagina dedicata del Google Play Store.

