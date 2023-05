Continua l’impegno di Google nell’aggiornare le proprie app all’ultimo linguaggio di design Material You 3. Quest’oggi è il turno di Files di Google, che si prepara a ricevere una svecchiata dell’interfaccia proprio grazie all’introduzione del nuovo design. Questo importante restyling, già in distribuzione per alcuni dispositivi, mira a migliorare l’esperienza utente rendendo l’applicazione più moderna, elegante e in linea con le ultime tendenze del settore. Scopriamo insieme quali sono le principali novità introdotte dall’aggiornamento e come queste migliorano notevolmente l’aspetto del file manager targato Google.

Il Material You arriva anche su Files di Google

Lanciata nel 2018, l’app Files by Google è preinstallata sui dispositivi Pixel e su alcuni smartphone Android. Finora, tuttavia, l’app non aveva ancora adottato pienamente il linguaggio di design Material You, sebbene fossero stati fatti accenni al suo supporto nelle scorse settimane. A quanto pare sembra che le cose stiano per cambiare: con l’aggiornamento lato server 1.292.525444002 dell’app Files di Google il tanto atteso restyling è finalmente arrivato. A tal proposito sembra esserci una cattiva notizia per tutti coloro che aspettavano con trepidante attesa questo cambiamento: sebbene il nuovo Material You sia effettivamente arrivato con l’ultima versione disponibile, sembrerebbe non essere disponibile per tutte le sezioni ma, come vedremo tra poco, solo per la sezione principale “Sfoglia”, oltre che a cambiamenti minori della sezione “Condivisione nelle vicinanze” che, come potete osservare dall’ultima immagine della galleria qui sotto, ora mostra alcuni dettagli sulla funzione.

Con questa prima introduzione del nuovo linguaggio di design per il file manager made by Google è lecito aspettarsi che tutta l’app nella sua interezza riceva il tanto atteso design nelle prossime settimane. Qualora vogliate gustarvi un assaggio di come sarà l’app una volta aggiornata totalmente, potete consultare il nostro articolo dedicato che mette in luce proprio questa novità.

Fin dal primo sguardo, il cambiamento è evidente: la scheda “Sfoglia” appare rinnovata grazie al riconoscibile stile Material You e a un design generale più pulito ed elegante, sicuramente più in linea con il nuovo linguaggio di design. A completare il pacchetto di aggiornamenti grafici, l’app mostra inoltre le caratteristiche variazioni cromatiche dello sfondo e della barra inferiore tipiche del Material You 3. Sebbene le modifiche funzionali possano apparire minime, l’aspetto visivo dell’app ha subito un netto miglioramento, rendendo l’interfaccia più piacevole e contemporanea dal punto di vista grafico.

Un’altra innovazione degna di nota introdotta con questo aggiornamento è l’introduzione di una barra di ricerca estesa per tutta la larghezza nella parte alta dell’app, coerente con gli altri elementi stilistici di Material You. Questo cambiamento va a sostituire il logo fisso dell’app presente in tutte le scorse versioni e fornisce una maggiore omogeneità e consistenza all’interfaccia nella sua interezza.

Come aggiornare Files di Google con il nuovo Material You

Il nuovo aggiornamento dell’app Files di Google, che porta la versione dell’app alla 1.292.525444002, sembra essere già ampiamente disponibile per gli utenti, tuttavia, il passaggio al lato server potrebbe non essere ancora arrivato su tutti i dispositivi. Qualora non aveste ancora ricevuto il nuovo design, per assicurarsi di avere l’ultima versione disponibile è consigliabile controllare gli aggiornamenti dalla pagina dell’app sul Google Play Store raggiungibile comodamente cliccando il badge presente qui sotto.

