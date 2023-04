Alcune settimane fa in Rete è emerso quello che dovrebbe essere il nuovo design dell’applicazione di Fitbit, smentendo in parte le indiscrezioni secondo cui il suo team di sviluppatori avrebbe in programma di rivoluzionare l’interfaccia delle app mobile per Android e iOS.

Ma le possibili novità sono sempre dietro l’angolo, soprattutto quando ci troviamo a meno di due settimane dall’attesa edizione 2023 di Google I/O, appuntamento in occasione del quale il team del colosso di Mountain View svelerà alcune delle novità dell’azienda, sia software che hardware (il riferimento, in quest’ultimo caso, non può che essere per Google Pixel 7a, Google Pixel Tablet e Google Pixel Fold).

Fitbit e i widget in Material You

Nelle scorse ore il team di Google Design ha pubblicato su Twitter il seguente video, mostrando alcuni widget in Material You e soffermandosi sull’importanza del colore:

Tra i widget mostrati dal team di designer del colosso di Mountain View vi sono anche quelli relativi ad un’applicazione pensata per il fitness e il pensiero ovviamente non può che andare a Fitbit.

Il primo di questi widget ha una forma di pillola e comprende due elementi circolari: quello in alto ha il compito di mostrare il conteggio dei passi mentre quello in basso è dedicato alle calorie.

Un secondo widget è invece più piccolo, ha una forma circolare e mostra soltanto il conteggio relativo alle calorie bruciate:

Allo stato attuale questo video pubblicato dal team di Google Design rappresenta soltanto un concept ma non è da escludere che gli sviluppatori del colosso di Mountain View possano prendere spunto da esso e decidere di rendere più moderna e accattivante l’interfaccia dell’app di Fitbit e, in particolare, dei suoi widget.

Gli utenti, con buona probabilità, ne sarebbero lieti.

