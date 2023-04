Continuano le promozioni di Tineco, che nel mese di aprile ha lanciato una serie di promozioni legate ai propri modelli di punta nel mercato delle lavapavimenti. Questa settimana è la volta di Tineco FLOOR ONE S3, proposta con uno sconto del 44% che la rende particolarmente appetibile per chi ha un budget limitato ma vuole comunque un prodotto di qualità.

Addio mocio e aspirapolvere

Siamo abituati a utilizzare diversi prodotti per la pulizia dei pavimenti di casa, solitamente un aspirapolvere e un mocio, per raccogliere lo sporco e lavare il pavimento. Con Tineco FLOOR ONE S3 invece potete fare tutto in una sola volta, visto che è un dispositivo in gradi di aspirare sporco, secco o liquido, e di lavare il pavimento, asciugandolo quasi completamente grazie all’elevata forza aspirante.

Una soluzione di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione completa, decisamente migliore di qualsiasi robot aspirapolvere e più efficace di un mocio. Quest’ultimo infatti, salvo rari casi, obbliga a lavare con l’acqua sporca, per cui è necessario cambiarla spesso per avere un buon livello di igiene. FLOOR ONE S3 invece utilizza solo acqua pulita, a cui aggiungere l’apposito detergente fornito nella confezione di vendita, per alzare il livello della pulizia e garantire la massima igiene.

Se vi è mai caduto del latte o del gelato sul pavimento, e avete provato a pulire tutto col mocio, avrete notato che è necessario passare più volte, soprattutto perché l’acqua sporca e quella pulita si mescolano, rendendo più complicata la situazione. La soluzione proposta da Tineco invece aspira lo sporco, lava costantemente la spazzola e lascia solo pulito alle sue spalle.

Grazie alla tecnologia iLoop, segno distintivo del brand, la forza di aspirazione, la velocità di rotazione della spazzola e la quantità di acqua rilasciata, si adattano allo sporco rilevato, insistendo sulle macchie più ostinate per rimuoverle senza alcuno sforzo. Un sistema davvero intelligente che ha il vantaggio di ottimizzare i consumi energetici, permettendo di superare agevolmente i 35 minuti di utilizzo con una sola carica, più che sufficienti per pulire ambienti di medie dimensioni.

Tineco FLOOR ONE S3 è intelligente fino in fondo, visto che al termine delle pulizie vi basterà riporla sulla base di ricarica, assicurarvi che ci sia sufficiente acqua pulita e che il contenitore dello sporco sia vuoto. Basterà premere l’apposito pulsante sull’impugnatura per avviare la procedura di pulizia automatica, che risciacquerà la spazzola e i tubi interni, risparmiando tempo e fastidi all’utente. Tutte le informazioni come livello della batteria, potenza applicata, eventuali inceppamenti, sono mostrati sull’ampio schermo LED e possono essere consultati anche sulla companion app per maggiore comodità.

Tutto questo è Tineco FLOOR ONE S3, attualmente in offerta su Amazon a soli 279 euro invece di 499 euro, con un risparmio del 44%, un’occasione decisamente imperdibile.

Informazione Pubblicitaria