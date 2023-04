Mancano pochi giorni alla scadenza del codice sconto EXCLUSIVES23 del Samsung Shop per l’acquisto di Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra. Il coupon è valido solo fino al 2 maggio 2023 ed è utilizzabile insieme al cashback fino a 300 euro e alla nuova iniziativa Samsung +Valore per la valutazione dell’usato.

Il coupon EXCLUSIVES23 del Samsung Shop sta per scadere

Sul Samsung Shop è ancora valido il coupon EXCLUSIVES23, che permette di ottenere il 10% di sconto sulla serie Samsung Galaxy S23: la scadenza, salvo proroghe, è fissata per il 2 maggio 2023. Gli interessati all’acquisto di uno degli ultimi flagship del produttore possono inoltre contare sul cashback di 100, 200 o 300 euro, del quale abbiamo già avuto modo di parlare: contrariamente al coupon, questa proposta è valida anche per l’acquisto presso altri rivenditori, sia fisici sia online.

In più, c’è sempre la possibilità di sfruttare la valutazione dell’usato dell’iniziativa Samsung +Valore, appena rinnovatasi con valori fino a 530 euro per i “vecchi” dispositivi. Questa promozione è disponibile per gli acquisti fino al 4 giugno 2023, sia per la serie Galaxy S23 sia per Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S22 e la serie di tablet Galaxy Tab S8. Restano pochi giorni anche per aderire alla promozione Cleaning Days del Samsung Shop, con sconti dedicati ai prodotti delle gamme Jet e Robot. Basta digitare il coupon CASASAMSUNG per ottenere sconti del 15% su una selezione di prodotti del sito.

