State cercando un nuovo tablet Android da almeno 10 pollici a un piccolo prezzo? Allora potrebbe essere la vostra occasione: su Amazon è in offerta al minimo storico Realme Pad nella versione 6-128 GB, quella ideale per non avere problemi di spazio residuo dopo poche settimane. Vediamo come potete approfittare di uno sconto di più di 100 euro rispetto al prezzo consigliato.

Realme Pad 6-128 GB in offerta al minimo su Amazon

Realme Pad non è un tablet appena uscito sul mercato, ma è proprio grazie a questo che potete portarvelo a casa a una cifra decisamente più bassa rispetto a quella di listino. Il dispositivo è in promozione nella versione da 6-128 GB con connettività Wi-Fi (potete sempre ovviare facendo hotspot con lo smartphone) con un ribasso di quasi il 40%.

Il tablet Android, il primo del noto marchio cinese, offre uno schermo LCD IPS da 10,4 pollici a risoluzione 2000 x 1200 (WUXGA+) e il SoC MediaTek Helio G80. A bordo una batteria da 7100 mAh con ricarica cablata da 18 W, due fotocamere (una frontale da 8 MP con grandangolo di 105° e una posteriore, sempre da 8 MP), connettività Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS e porta USB Type-C. Realme ha pensato anche al comparto audio e ha dotato il suo prodotto di quattro altoparlanti con certificazione Dolby Atmos e Hi-Res Audio, ideali per aumentare l’immersività in film o contenuti multimediali.

A livello di design il tablet offre cornici abbastanza contenute e un corpo in metallo anodizzato (in offerta c’è la colorazione Grey), mentre lato software troviamo la Realme UI, un’interfaccia personalizzata che mette a disposizione alcune utili funzionalità, come la modalità lettura, la modalità scura, la modalità multi-finestra e uno spazio dedicato ai più piccoli.

La versione Wi-Fi di Realme Pad 6-128 GB è stata lanciata al prezzo consigliato di 289 euro, ma grazie all’offerta disponibile attualmente su Amazon potete acquistarla a 185,57 euro, una cifra inferiore a quella per la versione 4-64 GB. Se volete approfittarne potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso potete consultare la nostra recensione.

Acquista Realme Pad 6-128 GB in offerta

