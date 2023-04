L’interfaccia Coolwalk di Android Auto continua a manifestare bug e dopo quello recentemente riscontrato con Waze, ora sembra esserci un problema con l’app Spotify.

Il nuovo design di Android Auto consente agli utenti di eseguire fino a tre app contemporaneamente con lo spazio più ampio riservato alle app di navigazione, mentre le app telefono e quelle audio vengono visualizzate sulle due schede più piccole.

Spotify non visualizza i controlli di riproduzione su Android Auto con Coolwalk

Secondo quanto riportato da alcuni utenti l’app Spotify a volte non riesce a visualizzare i controlli di riproduzione nella visualizzazione multi-app a meno che non venga avviata manualmente sui dispositivi mobili. Al momento questa sembra essere l’unica soluzione di fortuna.

L’inconveniente sembra manifestarsi dopo aver installato l’aggiornamento del 17 aprile, tuttavia non è detto che il problema riguardi necessariamente Coolwalk.

Potrebbe essere solo un altro problema tecnico che Google deve risolvere in Coolwalk, tuttavia YouTube Music funziona perfettamente, quindi il bug potrebbe riguardare l’app Spotify che potrebbe aver bisogno di ulteriori ottimizzazioni per gestire correttamente Coolwalk.

Un problema simile si è presentato alla fine del 2022, quando gli abbonati a Spotify Premium non riuscivano ad avviare l’app su Android Auto a meno che non fosse in esecuzione anche sul dispositivo mobile. Per ora non resta che aspettare un aggiornamento di Android Auto o dell’app Spotify.

