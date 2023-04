La serie Samsung Galaxy S23 è stata lanciata quasi tre mesi fa, ma Samsung Galaxy S22 è ancora perfettamente in grado di dire la sua grazie a specifiche di alta fascia unite a un supporto software longevo e a un prezzo decisamente interessante: il “piccolino” della gamma flagship 2022 è infatti in offerta su Amazon sfruttando un extra sconto al check-out.

Samsung Galaxy S22 in offerta su Amazon con caricabatterie

Samsung Galaxy S23 è già sceso di prezzo in queste prime settimane di commercializzazione, ma per portarvelo a casa dovete comunque sborsare cifre sopra gli 800 euro, che salgono ulteriormente se state cercando la versione 256 GB (che potrebbe rivelarsi una scelta saggia vista la mancanza dello slot microSD). Proprio per questo potreste considerare il predecessore, Samsung Galaxy S22, tuttora valido visto l’hardware messo a disposizione.

Lo smartphone sud-coreano dispone di uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile tra 10 e 120 Hz, e del SoC Exynos 2200 a 4 nm, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta). Il comparto fotografico vede un totale di quattro sensori: sul retro trova posto una tripla fotocamera con sensore principale Dual Pixel da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e tele da 10 MP (con zoom ottico 3x), mentre frontalmente una singola fotocamera da 10 MP. Non mancano 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, porta USB Type-C e certificazione IP68. La batteria è da3700 mAh e supporta la ricarica rapida cablata da 25 W, la ricarica wireless da 15 W e la ricarica inversa PowerShare.

Galaxy S22 è stato lanciato con Android 12 e la One UI 4.1, ma già dall’autunno ha ricevuto Android 13 con la One UI 5.0 e più di recente la One UI 5.1, che ha debuttato con la serie Galaxy S23. Il supporto garantito da Samsung prevede almeno altri tre aggiornamenti di Android e un totale di cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S22 è stato lanciato al prezzo consigliato di 929 euro (versione 256 GB), ma è disponibile in offerta su Amazon nella stessa versione a partire da 569,05 euro in alcune delle colorazioni. Compreso nel prezzo il caricabatterie da 25 W per la ricarica rapida (codice modello EP-TA800NBEGEU). Per arrivare a quella cifra dovete semplicemente aggiungere il prodotto al carrello: il prezzo scenderà al momento del check-out. Se siete interessati potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso (e nel video qui sopra) potete consultare la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy S22 in offerta

Leggi anche: Recensione Samsung Galaxy S22