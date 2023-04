Samsung Galaxy S23 sta ottenendo un buon riscontro di vendite in questi primi mesi di commercializzazione, ma questo non significa che non sia possibile trovarlo in offerta, anzi. Lo smartphone Android è infatti disponibile su Amazon con uno sconto importante nella versione da 128 GB: vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy S23 in offerta su Amazon con caricabatterie

Samsung Galaxy S23 è il modello più compatto della gamma lanciata dal produttore a inizio febbraio, e condivide gran parte della scheda tecnica con il fratello maggiore Galaxy S23+: rispetto a quest’ultimo mette a disposizione uno schermo più piccolo e una batteria meno generosa, ma ci guadagna in maneggevolezza e peso. Tra le specifiche più interessanti ci sono sicuramente il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz e vetro Gorilla Glass Victus 2, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, una particolare versione del chipset californiano pensata appositamente per i prodotti Samsung. Al fianco di quest’ultimo trovano spazio 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta).

A livello fotografico abbiamo una tripla fotocamera con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, e una fotocamera frontale da 12 MP con obiettivo integrato nello schermo tramite foro. Su Galaxy S23 non mancano 5G dual SIM, VoLTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, porta USB Type-C, lettore d’impronte digitali integrato nello schermo e certificazione IP68 contro acqua e polvere.

La batteria è da 3900 mAh ed è compatibile con la ricarica rapida da 25 W (con cavo), la ricarica Fast Wireless Charging 2.0 e la ricarica inversa Wireless PowerShare. Uscito con Android 13 e la One UI 5.1, lo smartphone è destinato a ricevere almeno quattro aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 17) e cinque anni di patch di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 è stato lanciato al prezzo consigliato di 979 euro (128 GB), ma in queste ore potete trovarlo in offerta su Amazon a 787,83 euro nella colorazione Cream, con caricabatterie incluso (venduto e spedito da Amazon). Se siete interessati potete procedere cliccando sul link qui sotto, mentre più in basso e qui sopra potete dare un’occhiata alla nostra recensione per fugare eventuali dubbi. Se siete abbonati Amazon Prime potete sfruttare la consegna in un giorno.

>>Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta<<

