Il team di sviluppatori di WhatsApp lavora senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

Tra le novità su cui sta lavorando il team di WhatsApp vi è anche il miglioramento delle emoji animate, così come è emerso grazie ad una nuova release beta del client desktop.

Una novità in arrivo per gli utenti WhatsApp

In particolare, gli sviluppatori stanno lavorando ad un miglioramento estetico che avrà effetti positivi sull’esperienza utente durante l’invio di messaggi, in quanto consentirà di rendere le conversazioni più divertenti e di comunicare i sentimenti in modo più efficace.

Le emoji animate verranno inviate per impostazione predefinita quando è disponibile la versione animata di una determinata faccina e ciò significa che gli utenti potrebbero non avere il controllo sulla disattivazione dell’animazione.

Queste emoji animate sono progettate utilizzando Lottie, una libreria ottimizzata che consente ai designer di creare facilmente animazioni (peraltro sono di piccole dimensioni ed è possibile modificarne le proporzioni senza perdite di qualità).

Al momento tale funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non vi sono informazioni su quando sarà messa a disposizione di tutti gli utenti. La novità sarà implementata anche nelle versioni di WhatsApp dedicate ai dispositivi Android e iOS.

Come provare le ultime novità

Se volete provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima release disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e su macOS (qui). La versione stabile, infine, può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale seguendo questo link.

Se invece desiderate provare le ultime versioni di WhatsApp Beta per i dispositivi basati su Android avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Coloro che non fossero riusciti a iscriversi al programma beta ma volessero ugualmente provare in anteprima le ultime versioni dell’app hanno la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

