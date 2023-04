OnePlus 11 (qui la nostra recensione) è uno degli smartphone più interessanti sul mercato, grazie alle prestazioni muscolari che riesce a garantire, oltre alle sue numerose innovazioni e miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Tuttavia, una particolare caratteristica ha attirato l’attenzione degli appassionati di tecnologia: una curiosa presa d’aria centrale situata nella cornice del dispositivo. Nel suo recente video, il famoso youtuber e tester di dispositivi Zach Nelson del canale YouTube JerryRigEverything cerca di svelare il mistero dietro a questo enigmatico elemento del dispositivo.

OnePlus 11 e il mistero del buco al suo interno

Nel video (che potete comodamente trovare più in basso) Nelson mette alla prova la resistenza del OnePlus 11, confrontandola con quella dei precedenti modelli OnePlus 10T e OnePlus 10 Pro, oggetto di numerose critiche per la loro estrema fragilità in fase di stress, come mostrato dallo stesso Nelson lo scorso anno. Il nuovo smartphone della casa riesce a superare brillantemente il test di piegatura, mostrando una resistenza maggiore soprattutto sul frame laterale, nonostante i danni subiti dal pannello posteriore in vetro. Una buona notizia per gli utenti, considerando che i ricambi per tale componente possono essere trovati a poche decine di euro sui vari store online di tecnologia.

Ma il vero protagonista del video è il misterioso “buco” presente sulla parte superiore del OnePlus 11. La sua forma squadrata e la posizione insolita fanno ovviamente escludere che si tratti di un jack per cuffie. Durante il teardown, Nelson scopre che questa particolarità si trova esattamente in linea con il generoso modulo dell’altoparlante situato sotto le fotocamere marchiate Hasselblad del dispositivo. Da qui nasce l’ipotesi avanzata dallo youtuber: il “buco” potrebbe essere stato inserito da OnePlus per bilanciare le forze generate dai nuovi altoparlanti Dual Reality del dispositivo o, in alternativa, quelle prodotte dal motore tattile da 602 mm3 che l’OEM ha introdotto nel corso del 2023 proprio con il lancio di OnePlus 11. In entrambi i casi, si tratterebbe di una soluzione ingegnosa e alquanto inusuale per garantire un’esperienza utente ottimale. Sebbene la teoria proposta da Nelson sia al momento solo un’ipotesi, essa offre uno spunto interessante per comprendere meglio le scelte progettuali di OnePlus e le possibili evoluzioni future degli smartphone Android. La presenza di questo misterioso elemento evidenzia come i produttori di dispositivi portatili come gli smartphone siano sempre alla ricerca di soluzioni originali e funzionali per migliorare la qualità dei loro prodotti e soddisfare le esigenze degli utenti.

Grazie al teardown del OnePlus 11 realizzato da JerryRigEverything non solo abbiamo conferma della migliorata resistenza e affidabilità del dispositivo rispetto ai predecessori ma, date le mere ipotesi avanzate dallo youtuber, rimaniamo con il dubbio sulla reale funzione che potrebbe celarsi dietro la misteriosa cavità interna. Non resta che attendere ulteriori informazioni, magari direttamente dal produttore cinese, per scoprire se l’ipotesi di Zach Nelson sarà confermata o se il “buco” del OnePlus 11 continuerà a celare il suo segreto.

