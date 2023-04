Pur essendo tra gli smartphone migliori tra quelli al momento disponibili, quelli della serie Samsung Galaxy S23 non sono esenti da qualche problema e il team di sviluppatori del colosso coreano ne è consapevole.

Ebbene, nei giorni scorsi in Corea del Sud è stato dato il via al rilascio di un atteso aggiornamento volto a migliorare il comparto fotografico dei nuovi smartphone di Samsung e pare che tale update porti con sé anche le patch di sicurezza Android del mese di aprile.

Le novità dell’aggiornamento di Samsung Galaxy S23

Nel giro di qualche giorno questo update dovrebbe essere rilasciato anche in altri Paesi, almeno ciò è quanto suggeriscono le abitudini del produttore coreano.

L’aggiornamento in questione porta il software di Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra alla versione S91xNKSU1AWC8 e va a migliorare il comparto fotografico e le prestazioni generali dello smartphone, introducendo anche le patch di sicurezza Android del mese di aprile (al momento il colosso coreano non ha svelato quali vulnerabilità della sua interfaccia ha risolto).

In sostanza, Samsung ci tiene a non lasciare nulla al caso e, soprattutto, vuole provare a mettere a tacere le critiche che alcuni acquirenti dei suoi nuovi smartphone hanno rivolto all’azienda per qualche aspetto da migliorare.

Del resto, dato l’elevato costo degli smartphone della serie Samsung Galaxy S23 e la concorrenza che si fa sempre più agguerrita, il produttore coreano non si può permettere di tralasciare alcun aspetto.

Come scaricare e installare l’aggiornamento

Quando l’update sarà effettivamente disponibile per i vostri device (probabilmente ci sarà da avere pazienza per qualche giorno), sarà direttamente il sistema ad avvisarvi con un’apposita notifica.

I più impazienti possono provare a verificare la disponibilità in modo manuale andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Aggiornamento software e dando il via al controllo.

