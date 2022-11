Expert RAW è un’applicazione fotocamera sviluppata da Samsung per consentire ai fotografi, professionisti e non, di avere un maggior controllo sui sensori della fotocamera di alcuni smartphone del brand; di recente l’azienda ha ampliato la compatibilità di Expert RAW con alcune vecchie glorie quali Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy Z Fold2, e ora rilascia un aggiornamento che va a migliorare la qualità delle immagini ottenute e risolve alcuni bug.

Samsung rilascia un nuovo aggiornamento per Expert RAW, migliorando la qualità delle immagini e risolvendo alcuni problemi

Le caratteristiche peculiari dell’app Expert RAW di Samsung sono diverse, tra queste per esempio c’è la messa a fuoco manuale, controlli per l’ISO e la velocità dell’otturatore, oppure la modalità dedicata all’astrofotografia che consente di scattare fotografie del cielo con una lunga esposizione, aiutando anche l’utente ad individuare determinati corpi celesti e costellazioni grazie all’apposita funzione Sky Guide.

Con il rilascio dell’ultimo aggiornamento di Expert RAW Samsung va a migliorare la qualità delle immagini restituite dall’applicazione, nonché a risolvere alcuni bug non meglio specificati: purtroppo non è ancora stato risolto il problema, collegato all’utilizzo della sopra citata funzione Sky Guide, che causa il crash di alcuni dispositivi in determinate condizioni. È dunque plausibile che l’azienda sia ancora al lavoro per trovare una soluzione al problema, che verrà probabilmente rilasciata con un futuro aggiornamento.

Se dunque siete possessori di uno smartphone Samsung compatibile, nonché magari già utilizzatori dell’app Expert RAW, non vi resta che dirigervi sul Galaxy Store per scaricare l’ultimo aggiornamento disponibile, che vi permetterà di ottenere scatti di qualità ancora migliore rispetto a prima.

