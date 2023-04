Xiaomi 13 Ultra punta a diventare un riferimento assoluto nell’ambito della fotografia tramite smartphone e l’ultima prova arriva da una nuova immagine promozionale dell’azienda.

Xiaomi ha appena condiviso un teaser in cui si vede il suo imminente smartphone di punta vestito da fotocamera grazie al “Kit Ultra Photography”.

Xiaomi 13 Ultra potrà diventare una fotocamera grazie allo speciale Kit Ultra Photography

L’immagine mostra un “adattatore filtro da 67 mm” e un’impugnatura che include il pulsante di scatto con il grilletto che probabilmente permetterà di regolare lo zoom.

Probabilmente l’impugnatura sarà disponibile in diversi colori per abbinarsi alle varianti dello smartphone, tuttavia non sono ancora noti i prezzi degli accessori che potrebbero costare anche centinaia di euro.

Ieri uno smartphone che ha tutta l’aria di essere un’unità Xiaomi 13 Ultra è stato immortalato nelle mani del CEO di Leica in un incontro durante il quale le due aziende hanno presumibilmente discusso della loro cooperazione strategica nell’imaging mobile e dei futuri piani di ricerca e sviluppo.

Xiaomi 13 Ultra verrà presentato il 18 aprile e probabilmente la società stuzzicherà ancora i fan e gli addetti del settore rivelando qualche altro dettaglio prima del lancio del prodotto.

Leggi anche: Miglior smartphone per fotocamera, quali comprare, classifica di Aprile 2023