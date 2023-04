Avete avuto qualche problema di consumi dopo aver aggiornato il vostro smartphone Samsung alla One UI 5.1? Il produttore dovrebbe aver risolto aggiornando una semplice applicazione: Tastiera Samsung. Vediamo cosa è successo.

Samsung aggiorna la tastiera e risolve un problema di consumi

La One UI 5.1 ha debuttato sulla serie Samsung Galaxy S23, ma nel giro di qualche settimana ha raggiunto diversi modelli del produttore, tra i quali quelli delle serie Galaxy S22 e Galaxy S21. Proprio i possessori di questi ultimi, insieme a quelli di alcuni altri modelli, hanno riscontrato in certi casi dei consumi eccessivi della batteria, imputabili proprio all’app Tastiera Samsung (perlomeno in base ai consumi restituiti dalle impostazioni di sistema).

La conferma del problema è arrivata proprio da Samsung, che ha fatto sapere tramite la community ufficiale thailandese che la criticità era dovuta a un processo aggiuntivo che riguarda adesivi ed emoji. Parliamo al passato perché a quanto pare la questione è stata risolta con l’aggiornamento di Tastiera Samsung alla versione 5.6.10.31, in distribuzione da qualche settimana e che dovrebbe aver già raggiunto il vostro smartphone Galaxy.

Potete controllare la versione di Tastiera Samsung recandovi in “Impostazioni > Applicazioni > Tastiera Samsung” e scorrendo fino in fondo. Nel caso non abbiate ancora aggiornato l’applicazione all’ultima versione e riscontriate qualche problema coi consumi, potete risolvere recandovi nel Galaxy Store: basta tenere premuto sull’icona e selezionare “Aggiorna applicazioni” oppure aprire l’app e selezionare “Menu > Aggiornamenti“.

Avevate notato un consumo della batteria maggiore dopo aver aggiornato alla One UI 5.1 nelle scorse settimane? Fateci sapere la vostra nel solito box.

