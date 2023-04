Chi acquista uno smartphone della serie Google Pixel non lo fa soltanto per le caratteristiche tecniche dei device del colosso di Mountain View ma anche (e, probabilmente, soprattutto) per il supporto che l’azienda statunitense è in grado di garantire agli utenti a livello software.

Ciò si traduce pure in tutta una serie di servizi e applicazioni, alcune anche esclusive, oggetto di costanti aggiornamenti volti a introdurre nuove funzionalità e a risolvere i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

L’app Google Fotocamera si aggiorna

E così nelle scorse ore il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha dato il via al rilascio di un nuovo piccolo aggiornamento per l’applicazione Google Fotocamera sugli smartphone della serie Google Pixel.

Si tratta soltanto di un minor update, almeno ciò è quanto suggerisce il “peso” di tale aggiornamento (soltanto alcuni MB) e ciò significa che non dovrebbe portare con sé nuove funzionalità ma probabilmente solo la risoluzione di qualche piccolo bug riscontrato dagli utenti con le precedenti release.

In particolare, Google Fotocamera è passata dalla versione 8.8.224.514 alla versione 8.8.224.520 ma il changelog non fornisce indicazioni su ciò che è cambiato.

Ricordiamo che Google Fotocamera è una delle applicazioni più apprezzate tra quelle offerte dal colosso di Mountain View, in quanto consente agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità del comparto imaging dello smartphone, con possibilità di usufruire di funzionalità come HDR+, Scatto migliore, Modalità foto notturna, zoom, Modalità movimento e Scatto lungo.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Potete scaricare la versione 8.8.224.520 di Google Fotocamera da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’applicazione è disponibile anche sul Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge:

