Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare al miglioramento di Google Chrome e nelle scorse ore ha dato il via al rilascio della versione 113 beta, con la quale vengono introdotte alcune interessanti novità.

Le novità di Google Chrome 113 Beta

Può capitare di scordare di aprire la modalità in incognito prima di andare su un sito del quale non si vuole lasciare traccia nella propria cronologia e con Google Chrome 113 arriva la possibilità di cancellare gli ultimi 15 minuti di navigazione con una nuova scorciatoia nel menu di overflow (la funzionalità può essere attivata con il seguente flag: chrome://flags/#quick-delete-for-android).

Alcune volte le estensioni causano il blocco dei siti Web (magari perché offrono alcune opzioni di temi avanzate o più semplicemente perché al sito in questione non piace che vengano bloccati gli annunci) ed è qui che entra in gioco una nuova funzionalità sperimentale, che gli utenti hanno la possibilità di abilitare con un apposito flag (chrome://flags/#extensions-menu-access-control), che attiverà un nuovo aspetto del menu delle estensioni, con un interruttore che consente di disattivare tutte le estensioni su un determinato sito Web.

Con Google Chrome 113 su Android accanto alla barra degli indirizzi vengono aggiunti due nuovi tasti per aggiungere rapidamente un preferito e per tradurre la pagina. Possono essere abilitati anche manualmente attraverso gli appositi flag (chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-add-to-bookmarks e chrome://flags/#adaptive-button-in-top-toolbar-translate).

Sulla versione dedicata ai dispositivi desktop viene aggiunta la possibilità di prendere appunti su un sito Web in un’apposita barra laterale. Tale funzionalità, ancora in fase sperimentale, può essere attivata attraverso due appositi flag (chrome://flags/#power-bookmark-backend e chrome://flags/#user-notes-side-panel).

Sempre su desktop arriva un’apposita icona cestino accanto agli URL per rendere più semplice l’eliminazione di quelli che vengono inseriti automaticamente nella barra degli indirizzi ma che non servono più (la funzionalità può essere abitata con il seguente flag: chrome://flags/#autofill-show-autocomplete-delete-button).

Tra le altre novità di Google Chrome 113 per Android vi sono l’attivazione automatica del sistema di protezione dal phishing non appena ci si connette a Google sul proprio smartphone, miglioramenti per Privacy Sandbox e una nuova interfaccia di compilazione automatica che dovrebbe rendere più veloci i pagamenti.

Come scaricare la nuova versione del browser

Potete scaricare la versione 113 beta di Google Chrome per Android da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: