Lo Xiaomi Fan Festival entra nel vivo con il secondo round di offerte, disponibili dalle 10:00 di questa mattina fino alle 9:59 del 16 aprile 2023: le proposte sono parecchie e comprendono sconti su smartphone, tablet Android e altri prodotti dell’ecosistema Xiaomi, anche conditi da diversi coupon. Scopriamo insieme le migliori offerte disponibili sul sito.

Xiaomi Fan Festival: ecco le migliori offerte Android

Le offerte a disposizione su mi.com per lo Xiaomi Fan Festival sono tantissime e coinvolgono prodotti a marchio Xiaomi, Redmi e POCO sia per quanto riguarda il mondo Android, con smartphone e tablet, sia per quanto concerne il resto dell’ecosistema, con smartwatch, smartband, cuffie true wireless, dispositivi per la smart home e non solo. Oltre a “normali” offerte, la casa cinese regala alcuni coupon per andare ad abbassare ulteriormente i prezzi.

Tra gli smartphone e i tablet Android vi segnaliamo in particolare:

Come detto, le offerte Xiaomi toccano anche altri prodotti dell’ecosistema. Vale la pena segnalarvi almeno i seguenti sconti:

Le offerte dello Xiaomi Fan Festival sono tantissime e risultano valide fino alle 9:59 del 16 aprile 2023, almeno per quanto riguarda questo secondo round (il terzo partirà alle 10:00 di quel giorno e proseguirà fino alla fine del mese). Per scoprire tutti gli sconti attualmente disponibili potete seguire il link qui in basso:

Offerte Xiaomi Fan Festival

