Già da circa un mese, su Amazon è attiva una interessante promozione destinata ai solo utenti iscritti al programma Amazon Business che consente di usufruire di uno sconto del 25% sull’acquisto di prodotti della categoria “Informatica”.

La promozione, valida fino al 30 giugno 2023 (o fino a esaurimento scorte), può essere sfruttata tramite un codice sconto da inserire al momento del pagamento. Scopriamo tutti i dettagli.

Come anticipato in apertura, gli utenti iscritti al programma Amazon Business possono usufruire di una promozione, attiva già dallo scorso 13 marzo e in vigore fino al prossimo 30 giugno, per l’acquisto di prodotti informatici.

Tramite il codice ABIT23 è possibile usufruire dello sconto del 25% sui prodotti che rientrano nella promozione (presenti al seguente link, con la pagina visualizzabile solo dagli utenti iscritti al programma Business).

Promo Amazon Business con sconto del 25% sui prodotti informatici

Di seguito riportiamo i Termini e condizioni della promozione:

– Offerta valida dalle 00:01 del 13 marzo 2023 CET alle 23:59 del 30 giugno 2023 CET o fino a esaurimento scorte (“l’Offerta”). Usa il codice ABIT23 al momento del checkout.

– Valida solo per i clienti Amazon Business che ricevono un’e-mail ufficiale direttamente da Amazon Business.

– L’offerta si applica solo agli articoli delle forniture IT e delle sotto categorie indicate su questo sito web: https://www.amazon.it/b?node=27005760031

– Il codice sconto può essere utilizzato una sola volta per un singolo account Amazon Business.

– Questa offerta non è idonea per gli articoli con prezzi aziendali o sconti sulle quantità.

– Questa offerta non è idonea per gli account Amazon Business che utilizzano Pagamenti condivisi o Pagamento posticipato su fattura.

– L’offerta si applica solo agli articoli fisici spediti Amazon (venduti da Amazon) sul sito web www.amazon.it L’Offerta non si applica agli acquisti digitali o agli acquisti effettuati tramite le offerte di Amazon Warehouse o venditori terzi sull’Amazon Marketplace, anche se “Logistica di Amazon” o “Idoneo per Prime”.

– Questa offerta è idonea solo per gli ordini spediti in Italia.

– La tariffa di spedizione e imballaggio è applicata a ogni prodotto secondo gli standard di spedizione e le politiche di Amazon.

– L’Offerta si applica solo se viene selezionata la stessa velocità di consegna per tutti gli articoli idonei, a seconda dei casi. Si prega di controllare la sezione “Dettagli spedizione” durante il checkout per controllare che gli articoli selezionati e validi per l’Offerta abbiano la stessa velocità di spedizione.

– Il codice promozionale può essere utilizzato solo fino a un massimo di 25 EUR di risparmio.

– Se hai applicato un codice promozionale al tuo account ma non hai ancora completato il checkout per un ordine idoneo, non avrai bisogno di reinserire il codice sconto al completamento del checkout per un nuovo ordine se questo è compatibile con la stessa offerta promozionale.

– Se il valore del tuo ordine supera il valore del codice promozionale o dello sconto promozionale, dovrai pagare la differenza con carta di credito o di debito, o usando buoni regalo Amazon.it. A differenza dei buoni regalo Amazon.it, non potrai visualizzare codici promozionali o premi promozionali non utilizzati nella sezione Il tuo account del sito www.amazon.it

– I codici promozionali e i premi promozionali non sono convertibili in denaro e non sono trasferibili o assegnabili.